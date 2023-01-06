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Spiral

Спираль, 2019

2019 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме
1995 год. Однополая пара Малик и Аарон с дочерью-подростком переезжает в тихий пригород. Но надежды на спокойную жизнь быстро испаряются, когда в первые же дни Малик обнаруживает на стене в гостиной крупно написанное ругательное слово. Не сказав семье, он закрашивает надпись и этого момента начинает замечать странности в поведении вроде бы дружелюбных соседей. Аарон не разделяет подозрений партнёра, но тот никак не может избавиться от ощущения смутной тревоги и решает больше узнать об этом городке и живущих в нём людях.
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 6 января 2023
В ролях
Джеффри Бойер-Чепман
Джеффри Бойер-Чепман
Ari Cohen
Джун Лапорт
Тай Вуд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Спираль 3 постера
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