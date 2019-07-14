Спираль, 2019

1995 год. Однополая пара Малик и Аарон с дочерью-подростком переезжает в тихий пригород. Но надежды на спокойную жизнь быстро испаряются, когда в первые же дни Малик обнаруживает на стене в гостиной крупно написанное ругательное слово. Не сказав семье, он закрашивает надпись и этого момента начинает замечать странности в поведении вроде бы дружелюбных соседей. Аарон не разделяет подозрений партнёра, но тот никак не может избавиться от ощущения смутной тревоги и решает больше узнать об этом городке и живущих в нём людях.

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