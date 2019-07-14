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Постер фильма Спираль
5.5
Киноафиша Фильмы Спираль
5.5

Спираль

, 2019
Spiral
Канада / драма, ужасы, детектив / 18+
Постер фильма Спираль
5.5

О фильме

1995 год. Однополая пара Малик и Аарон с дочерью-подростком переезжает в тихий пригород. Но надежды на спокойную жизнь быстро испаряются, когда в первые же дни Малик обнаруживает на стене в гостиной крупно написанное ругательное слово. Не сказав семье, он закрашивает надпись и этого момента начинает замечать странности в поведении вроде бы дружелюбных соседей. Аарон не разделяет подозрений партнёра, но тот никак не может избавиться от ощущения смутной тревоги и решает больше узнать об этом городке и живущих в нём людях.

В ролях

Джеффри Бойер-Чепман
Джеффри Бойер-Чепман
Malik
Эри Коэн
Эри Коэн
Aaron
Джун Лапорт
Kayla
Тай Вуд
Tyler
Локлин Манро
Локлин Манро
Marshal
Чандра Уэст
Чандра Уэст
Tiffany
Paul McGaffey
Mr. Reinhart
Томас Элмс
Matthew
Аарон Пул
Аарон Пул
Liam
Меган Трач
Jessica
Режиссер Кертис Дэвид Хардер
Сценарист Колин Минихан, Джон Поликуин
Композитор Avery Kentis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 15 сентября 2019
Премьера в мире 14 июля 2019
Дата выхода
14 июля 2019 Германия 16
14 июля 2019 Дания 15
6 января 2023 Финляндия 16
Производство Digital Interference Productions, Téléfilm Canada, Hadron Films
Другие названия
Spiral, Das Ritual, Örvényben, Spiral - Das Ritual, Spiral - kauhun kierre, Spirala, Spirála, Спираль

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

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