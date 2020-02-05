Наша рецензия

«Калашников» — проект с не самой простой судьбой: очень долго шёл предпродакшн, подготовка сценария. За это время Сергей Бодров покинул режиссёрский пост, но остался продюсером и сценаристом, а должность постановщика перенял Константин Буслов — старший брат Петра Буслова, в прошлом году отметившийся интересным фильмом «Небо измеряется милями» — о другом известном советском конструкторе Михаиле Миле. Несмотря на трудности при создании, фильм Буслова…