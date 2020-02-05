«Калашников» — проект с не самой простой судьбой: очень долго шёл предпродакшн, подготовка сценария. За это время Сергей Бодров покинул режиссёрский пост, но остался продюсером и сценаристом, а должность постановщика перенял Константин Буслов — старший брат Петра Буслова, в прошлом году отметившийся интересным фильмом «Небо измеряется милями» — о другом известном советском конструкторе Михаиле Миле. Несмотря на трудности при создании, фильм Буслова…
Хороший фильм!
Понравится!
Фильм очень интересный, захватывающий и познавательный! всем рекомендую посмотреть кино!
Во-первых. Погоны в Красной Армии ввели только в 1943 году, а в фильме герои в погонах уже в 1941-м! В 41-м были ролики в петлицах.
Во-вторых, автомат АК, показанный в 1941-м , не соответствует истине. Калашников работал над ППШ. И только в 1946-м сделал АК с кривым рожком.
Эти промахи указывают на поверхностное отношение режиссёра к деталям. Он бы еще одел актёров в гусарские мундиры.
На стрельбище площадки выложены тротуарной плиткой! Которой не было и в помине.
Вызывает недоверие энтузиазм бригады слесарей, взявшихся помочь К. Ведь работали тогда по 12 и более часов.
И т.д. и т.п. Так что ставлю твёрдую троечку.
Могли бы обратиться к консультантам...Экономили, а вышло боком.
Во всем нужен прфессионализм: и в медицине, и в строительстве, и в кино.
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