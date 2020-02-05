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Калашников Калашников
Киноафиша Фильмы Калашников Отзывы о фильме «Калашников»
Калашников 2020 / Россия
7.7 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Калашников»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Калашников» — проект с не самой простой судьбой: очень долго шёл предпродакшн, подготовка сценария. За это время Сергей Бодров покинул режиссёрский пост, но остался продюсером и сценаристом, а должность постановщика перенял Константин Буслов — старший брат Петра Буслова, в прошлом году отметившийся интересным фильмом «Небо измеряется милями» — о другом известном советском конструкторе Михаиле Миле. Несмотря на трудности при создании, фильм Буслова…

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Слава Крулатов 5 февраля 2020, 14:01
Надо будет посмотреть. О Калашникове я раньше только читал, теперь есть фильм... будем верить и надеяться)
5 февраля 2020, 14:01 Ответить
Remigijus Andriušis 13 февраля 2020, 20:18
А в фильме будет говорится, что основным конструктором АК был пленный Вилли Штуцер, а сам АК- срисован с немецкого штурмгевера (штурмовой винтовки) 1944 года образца?
13 февраля 2020, 20:18 Ответить
Анатолий Костров 16 февраля 2020, 11:33
Зарегался только что б этот бред накатать? =)
16 февраля 2020, 11:33 Ответить
lant7 19 февраля 2020, 14:35
Оценка
Ты глупый дядя,посмотри на ютубе канал Калашников медиа ,там для таких как ты есть ролик рассказывающий об этом. И АК 47 по своим конструктивным особенностям больше похож на американскую М 4 гарант.
19 февраля 2020, 14:35 Ответить
Mikhail Kokin 20 февраля 2020, 16:41
Спасибо большое за замечательный подарок к 23 февраля!
Хороший фильм!
Понравится!
20 февраля 2020, 16:41 Ответить
bazukk 22 февраля 2020, 04:40
в ответ на сообщение Remigijus Andriušis от 13 февраля 2020, 20:18
Там говорится что некоторые злобные дурачки не могут отличить ПМ от Вальтера, но зато мнят себя оружейными и историческими экспертами..
22 февраля 2020, 04:40 Ответить
Александр Шибанов 22 февраля 2020, 08:59
Оценка
Хороший фильм. Жаль, теперь нам гордится нечем ...
22 февраля 2020, 08:59 Ответить
olgaoshkina1983 23 февраля 2020, 20:23
Фильм просто огонь ,советую посмотреть,очень, очень понравился
23 февраля 2020, 20:23 Ответить
nik-ksu7 24 февраля 2020, 12:57
Оценка
Фильм очень понравился!!!!! Сын (9 лет) очень хотел посмотреть, сам любит оружие конструировать, собирать. Но фильм заявлен как 12+. По отзывам не нашла информации, в итоге пошли и ничуть не пожалели!!! Фильм супер, сын в восторге! Никаких жутких кровавых моментов нет. Есть одна сцена в постели, но все скромно, поэтому лет с 9 вполне можно смотреть.
24 февраля 2020, 12:57 Ответить
Анжелика Думчева 24 февраля 2020, 12:58
Я хоть и мало понимаю в военном деле...но то что нам есть чем гордиться рада очень! Снимайте побольше таких фильмов, надо молодежь к Родине любовь прививать!
24 февраля 2020, 12:58 Ответить
dalg-res-3791 24 февраля 2020, 16:18
Оценка
Боже,как можно смотреть это вранье? не создавал калашников этот автомат.его создали пленные немецкие оружейники! А Калашников ни до этого автомата,ни после-ни чем не прославился.
24 февраля 2020, 16:18 Ответить
706ksy 25 февраля 2020, 04:52
Отличный фильм ￼👍🏼👍🏼👍🏼
25 февраля 2020, 04:52 Ответить
Алекс 5 марта 2020, 15:45
в ответ на сообщение Александр Шибанов от 22 февраля 2020, 08:59
Это тебе нечем гордиться. А людям, котоые запускают спутнки, делают гипероружие, подводные лодки и лазеры, строят новые корабли и заводы, гордиться есть чем. А такие нытики и неудачники, как ты, всегда будут плакать и ругать правительство. Сделай что-то полезное для страны, съезди повоюй, построй грёбаную узкоколейку от Северного полюса до Южного, а потом критикуй. Пустышка. Наверное таксистом работаешь? У тебя брата в Москве нет?)
5 марта 2020, 15:45 Ответить
Алекс 5 марта 2020, 15:56
Тема выбрана хорошая. Но плохой сценарий, низкий бюджет, не интересные актёры и их посредственная игра сделали своё дело. Тема не раскрыта. Фильм откровенно слабый и серый. Не раскрыта масштабность личности конструктора. Не раскрыта тема изобретения АК. Для диванных "экспертов" по всем вопросам и интернетных де_билов, которые кричат о немецком происхождении автомата, могу сообщить, что оружие в принципе устроено примерно одинаково. Ценны единичные конструкторские решения. И во всём мире копируют именно АК, а не якобы "оригинал", с которого якобы он был скопирован.
5 марта 2020, 15:56 Ответить
vas.elena241 7 марта 2020, 16:15
Оценка
Фильм понравился , смотрела с интересом , надеюсь , что отражает реальные этапы биографии Калашникова . Бренд Калашников признан всеми экспертами мира и уже давно . Удивляюсь ограниченности и тупости некоторых людей , которые легко поверили бреду о том , что автомат изобрел не он и при этом никто не смог столько времени это доказать .
7 марта 2020, 16:15 Ответить
djkjiby 8 марта 2020, 12:42
Оценка
Очень качественно снято. Душевная история. Фильм превысил ожидания. Самый известный человек планеты - это очень круто!
8 марта 2020, 12:42 Ответить
Константин Береговой 9 марта 2020, 22:08
Оценка
Смотрели на 23 февраля в кинотеатре! На праздник, соответственно. Фильм имеет очень интересный сюжет, постоянно не знаешь, что же будет дальше. Где-то через 30 минут после начала, кажется, ну все, вроде уже должно все завершиться, вдруг, поворот событий, при которых герой попадает в новые испытания, в которых ему предстоит сконструировать самое известное оружие во всем мире! Снято и сыграно просто на 5 баллов!!! Без этой ужасной пошлости, которую нам пытаются навязать. Мы с девушкой испытали самые гордые чувства за нашу страну, за то что у нас живут такие талантливые люди, которые создают оружие, которое защищает нас уже многие годы.

Фильм очень интересный, захватывающий и познавательный! всем рекомендую посмотреть кино!
9 марта 2020, 22:08 Ответить
Константин Береговой 9 марта 2020, 22:09
в ответ на сообщение olgaoshkina1983 от 23 февраля 2020, 20:23
Оценка
понимаю вас! да, фильм бесподобный!
9 марта 2020, 22:09 Ответить
Константин Береговой 9 марта 2020, 22:11
в ответ на сообщение Remigijus Andriušis от 13 февраля 2020, 20:18
Оценка
Автомат Калашникова изобрел Калашников, место изобретения СССР. Читайте достоверные источники.
9 марта 2020, 22:11 Ответить
Константин Дубинин 10 мая 2020, 09:11
в ответ на сообщение Remigijus Andriušis от 13 февраля 2020, 20:18
Точно! И Эстония и Литва, воевали в войне против Гитлера а не легли под него как Польша трусливо и сразу. А потом сами освободились от фашизма и сами восстановили свою экономику благодаря своим изобретениям и особенному складу ума местного населения.
10 мая 2020, 09:11 Ответить
Михаил Рыжков 27 февраля 2022, 14:05
Оценка
Фильм разочаровал. Ждал большего и от сценария и от режиссуры. Дьявол, как известно, кроется в деталях. О них и поговорим.
Во-первых. Погоны в Красной Армии ввели только в 1943 году, а в фильме герои в погонах уже в 1941-м! В 41-м были ролики в петлицах.
Во-вторых, автомат АК, показанный в 1941-м , не соответствует истине. Калашников работал над ППШ. И только в 1946-м сделал АК с кривым рожком.
Эти промахи указывают на поверхностное отношение режиссёра к деталям. Он бы еще одел актёров в гусарские мундиры.
На стрельбище площадки выложены тротуарной плиткой! Которой не было и в помине.
Вызывает недоверие энтузиазм бригады слесарей, взявшихся помочь К. Ведь работали тогда по 12 и более часов.
И т.д. и т.п. Так что ставлю твёрдую троечку.
Могли бы обратиться к консультантам...Экономили, а вышло боком.
Во всем нужен прфессионализм: и в медицине, и в строительстве, и в кино.
27 февраля 2022, 14:05 Ответить
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