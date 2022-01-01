Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Валерий Баринов
Валерий Баринов
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Валерий Баринов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 января 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Валерий Баринов
Родился 15 января 1946 года. Жилино, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Валерий Баринов
Калашников
военный, исторический
2020, Россия
7.0
Мертвые ласточки
триллер
2018, Россия
6.0
Первые
драма, приключения, исторический
2018, Россия
5.0
Альманах «МАМА НАВСЕГДА». «Три истории о самом важном».
короткометражный, драма
2018, Россия
0.0
Любовь и сакс
мелодрама
2017, Россия
0.0
Командир Полярной звезды
драма
2016, Россия
0.0
Вдвоем на льдине
мелодрама
2015, Россия
4.0
Охота жить
драма, комедия
2014, Россия
6.0
Все фильмы
Related video
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все