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Александр Лымарев
Александр Лымарев
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Александр Лымарев
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Дата рождения
18 января 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Александр Лымарев
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Фильмография Александр Лымарев
Калашников
военный, исторический
2020, Россия
7.0
Разбуди меня
драма, триллер
2016, Россия
6.0
Чужое лицо
мелодрама
2015, Россия
5.0
Красный лёд. Сага о хантах Югры
исторический
2009, Россия
0.0
Платон
драма, комедия
2008, Россия
6.0
Игра
комедия, спорт
2008, Россия
4.0
Нулевой километр
мелодрама, триллер, боевик
2007, Россия
6.0
Смеситель
триллер
2001, Россия
4.0
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