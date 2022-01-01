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Константин Буслов
Константин Буслов
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Константин Буслов
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Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Константин Буслов
Режиссер, сценарист. Родился в 1970 году. Хабаровск.
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Фильмография Константин Буслов
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама
2022, Россия
8.0
Калашников
военный, исторический
2020, Россия
7.0
Небо измеряется милями
исторический, биография, военный
2019, Россия
6.0
Авантюристы
мелодрама, приключения
2014, Россия
5.0
Бабло
комедия
2010, Россия
7.0
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