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Заклятие 3: По воле дьявола Заклятие 3: По воле дьявола
Киноафиша Фильмы Заклятие 3: По воле дьявола Отзывы о фильме «Заклятие 3: По воле дьявола»
The Conjuring: The Devil Made Me Do It Заклятие 3: По воле дьявола 2021 / США
8.2 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Заклятие 3: По воле дьявола»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

События третьей части «Заклятия» происходят в 1981 году, когда Лоррейн и Эд Уоррен (Вера Фармига и Патрик Уилсон) столкнулись с очередным беспрецедентным делом. Юноша Арне Джонсон (Руаири О’Коннор) убил своего арендодателя, якобы находясь под воздействием злого духа. Суд над молодым человеком стал уникальным случаем в американской юридической практике, поскольку защита подсудимого пыталась построить на факте одержимости свои аргументы. Но для того, чтобы как-то это доказать,…

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Эльвира Ромашич 9 июня 2021, 13:41
Оценка
Я приду, обязательно. Вместе с лучшим другом!!!
9 июня 2021, 13:41 Ответить
Александр Стужев 12 июня 2021, 20:11
Оценка
Фильм шикарный. Очень понравилось.
12 июня 2021, 20:11 Ответить
Амрина Баталова-Шайдулина 13 июня 2021, 01:34
Оценка
Очень жуткий фильм из трилогии Заклятий с Лорейн и Эдом...офигенная игра актёров, крутые спецэфекты . Сюжет на реальных событиях ещё больше придает ужаса. Фильм держал в напряжении. Хочу продолжения
13 июня 2021, 01:34 Ответить
Ольга 13 июня 2021, 11:51
Оценка
Заклятия все части качественно и интересно сняты, мне понравился любителям ужасов советую👍
13 июня 2021, 11:51 Ответить
Наталия Петряшова 15 июня 2021, 12:04
Друзья! Скажите, пожалуйста, все части взаимосвязаны? Просто я не смотрела предыдущие, а эту хочу посмотреть. Пойму о чем речь или надо смотреть предыдущие части? Буду благодарна за ваши ответы.
15 июня 2021, 12:04 Ответить
kudyakov_a 19 июня 2021, 23:13
Фильм хорош! Но, всё-таки чувствуется "чужая рука" другого режиссера. Да, те же актеры. Да, сюжет захватывает, съёмки не ограничены стенами одного дома (как в предыдущих 2-х фильмах). Но, лично мне, показалось не так жутко, как на 1-2 частях. Как то больше нагнетания, ожидания, чем самого ужаса.
Но это, лично для меня. Смотреть, безусловно, стоит любителям жанра.
Все части трилогии не зависят друг от друга. Можно смотреть в любой последовательности.
19 июня 2021, 23:13 Ответить
Тимур Набиев 22 июня 2021, 20:25
Оценка
Ну такое себе
22 июня 2021, 20:25 Ответить
brandy090 22 июня 2021, 23:14
Оценка
Смотрелся на одном дыхании. Харош, советую посмотреть!
22 июня 2021, 23:14 Ответить
Стас Юдин 23 июня 2021, 13:13
ОЧЕНЬ КРУТОЙ ФИЛЬМ,ЭДУ ТЯНКА НЕ ДАЛА АХАХАХАХАХАХАХ
23 июня 2021, 13:13 Ответить
gridneva2804 23 июня 2021, 20:44
Оценка
Конечно есть к чему придраться, но если быть в хорошем настроении, то после фильма можно сказать -Спасибо за просмотр , чудненько
23 июня 2021, 20:44 Ответить
User 29 июня 2021, 21:05
Оценка
Очень классный фильм
29 июня 2021, 21:05 Ответить
Jason Mraz 30 июня 2021, 18:18
Оценка
Фильм топ , для любителей вселенной заклятия 10/10
Интересный сюжет
Игра актеров🔥
30 июня 2021, 18:18 Ответить
Jason Mraz 30 июня 2021, 18:18
Оценка
Топ
30 июня 2021, 18:18 Ответить
alekcandr22 14 июля 2021, 00:55
Оценка
На троечку
14 июля 2021, 00:55 Ответить
Ильмир Кусегенов 16 июля 2021, 00:35
Фильм ужасен, отвратителен, никапли не страшен, деньги и время впустую, лучше бы дома подрочил
16 июля 2021, 00:35 Ответить
nt.tanuxan90 18 июля 2021, 20:44
Оценка
Я в восторге.\n3 часть огонь.
18 июля 2021, 20:44 Ответить
User 7 сентября 2021, 04:01
Оценка
Мне очень понравился, даже лучше, чем предыдущие. Советую, потому что моментами даже стремно становилось.
7 сентября 2021, 04:01 Ответить
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