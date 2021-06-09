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События третьей части «Заклятия» происходят в 1981 году, когда Лоррейн и Эд Уоррен (Вера Фармига и Патрик Уилсон) столкнулись с очередным беспрецедентным делом. Юноша Арне Джонсон (Руаири О’Коннор) убил своего арендодателя, якобы находясь под воздействием злого духа. Суд над молодым человеком стал уникальным случаем в американской юридической практике, поскольку защита подсудимого пыталась построить на факте одержимости свои аргументы. Но для того, чтобы как-то это доказать,…