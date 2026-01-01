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Шэннон Кук-Чун
Shannon Kook-Chun
Киноафиша
Персоны
Шэннон Кук-Чун
Шэннон Кук-Чун
Shannon Kook-Chun
Дата рождения
9 февраля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Биография Шэннон Кук-Чун
Родился 9 февраля 1987 года. Йоханнесбург, ЮАР.
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Популярные фильмы
7.9
Заклятие
(2013)
7.7
Сотня
(2014)
7.6
Заклятие 2
(2016)
Фильмография Шэннон Кук-Чун
Дерзость
драма, триллер
2026, США
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2024, Канада
5.4
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боевик, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
7.2
Заклятие 3: По воле дьявола
The Conjuring: The Devil Made Me Do It
ужасы
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Прозревший
комедия
2020, США
6.8
Нэнси Дрю
драма, криминал, детектив
2019, США
7.2
Частные сыщики
драма, комедия, криминал
2016, Канада
7.6
Заклятие 2
The Conjuring 2
ужасы
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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