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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Майкл Чавес
Майкл Чавес
Michael Chaves
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Фильмография Майкла Чавеса
Заклятие 3: По воле дьявола
ужасы
2021, США
8.0
Проклятие плачущей
ужасы
2019, США
6.0
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Тряпичная кукла и суд над одержимым: на чём основаны фильмы серии «Заклятие»
В реальность большинства случаев вряд ли стоит верить. Но они всё равно очень интересны.
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10 июня 2021 15:16
«Благословление съемочной площадки – прекрасная традиция»: интервью с продюсером серии фильмов «Заклятие» Питером Сафраном
10 июня в России выходит долгожданный хоррор-фильм «Заклятие 3: По воле дьявола». Перед премьерой продюсер картины рассказал нам о выборе нового режиссера, деталях продолжения франшизы и благословлении съемочной площадки экзорцистом.
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7 июня 2021 15:00
Пора признать существование дьявола: Вышел финальный трейлер «Заклятия 3»
В США фильм выйдет на большом экране 4 июня, а в России — спустя неделю.
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3 июня 2021 10:53
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