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Михаил Сегал 7 фотографий
Михаил Сегал Mikhail Segal
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Михаил Сегал

Mikhail Segal

Дата рождения
3 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Романтический герой

Биография Михаила Сегала

Содержание:

Михаил Сегал — Фильмы
 - Михаил Сегал — «Рассказы»
 - Михаил «Сегал» — «Слоны могут играть в футбол»
Михаил Сегал — Книги
Михаил Сегал — Личная жизнь

Российский режиссер, продюсер, сценарист, композитор и актер Михаил Юрьевич Сегал родился 3 января 1974 года в Орле, Россия.

В театральной студии Дворца пионеров юный Миша писал пьесы и ставил спектакли. Тогда же он снял свои первые любительские короткометражные работы. В 1994 году окончил Орловский Институт Культуры, в следующем году поступил во ВГИК на режиссуру. Проучившись год, ушел из университета и стал снимать видеоклипы.

Одним из первых известных клипов Сегала стал ролик на песню «Дорога в ночь» группы «Серьга» (1996). Михаил работал с российскими поп- и рок-исполнителями: Би-2, Машина времени, Каста, Сплин, Вася Обломов, Лолита, Владимир Кузьмин. Кроме того, Сегал снимал рекламу для известных компаний: MTV, Mail.ru, Panasonic, Mitsubishi и многих других.

Михаил Сегал — Фильмы

Полнометражным игровым дебютом Михаила Сегала стала картина «Franz+ Polina», которую режиссер представил на Международном кинофестивале в Москве (2006). В основу сценария ленты легла повесть Алеся Адамовича «Немой». Фильм о любви солдата SS и белорусской девушки завоевал награды многих международных кинофестивалей.

В 2013 году Сегал снял две короткометражные картины: «Овцы» и «Какие наши действия?». «Овцы» — короткое рассуждение о судьбе современного кинематографа. «Какие наши действия?» — лирическая зарисовка о геройстве в современном мире.

Второй полнометражной картиной Сегала стала трагикомедия «Кино про Алексеева». Главную роль в фильме исполнил актер Александр Збруев, до этого не снимавшийся в кино около 10 лет. Лента рассказывает о старике Алексееве, который живет один в глуши. Однажды его приглашают в Москву на запись радиопередачи о бардах. Вместе с главным героем зритель погружается в молодость Алексеева. Музыку к фильму, включая бардовские песни, записал сам Михаил Сегал. Лента была тепло принята критиками и отмечена рядом наград.

Михаил Сегал — «Рассказы»

В 2011 году короткометражный фильм Сегала «Мир крепежа», снятый по рассказу самого режиссера, победил на фестивале «Кинотавр». Тем летом Сегал экранизировал еще три свои новеллы: «Круговое движение», «Энергетический кризис» и «Возгорится пламя». Из этого материала получился полнометражный фильм «Рассказы», посвященный актуальным проблемам современного российского общества.

Михаил «Сегал» — «Слоны могут играть в футбол»

В 2018 году режиссер представил на «Кинотавре» свою новую полнометражную работу «Слоны могут играть в футбол». В картине Сегал переосмыслил набоковскую «Лолиту», изменив мотивацию главного героя — 40-летнего успешного экономиста Дмитрия (Владимир Мишуков), который общается с 20-летними девушками. Сценарий ленты непредсказуем и держит интригу. Картину высоко оценили российские кинокритики.

Михаил Сегал — книги

В библиографии Михаила Сегала пока три книги. Дебютная — «Молодость» (2009) — включает в себя одноименную повесть и рассказы. В 2012 году свет увидели «Рассказы» — сборник новелл, часть которых была экранизирована в одноименном фильме. В 2018 году вышел третий сборник рассказов Сегала под названием “Почерк”. Кроме того, режиссер планирует издать повесть «Слоны могут играть в футбол», написанную по мотивам одноименного фильма.

Михаил Сегал — Личная жизнь

О личной жизни режиссера сведений нет.

Популярные фильмы

Кино про Алексеева 7.4
Кино про Алексеева (2014)
Рассказы 6.8
Рассказы (2012)
Франц + Полина 6.6
Франц + Полина (2006)

Фильмография Михаила Сегала

Глубже! 5.4
Глубже! Glubzhe!
комедия 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Слоны могут играть в футбол 6.5
Слоны могут играть в футбол Slony mogut igrat v futbol
мелодрама, эротика 2018, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Кино про Алексеева 7.4
Кино про Алексеева Kino pro Alekseeva
драма 2014, Россия
Смотреть трейлер
Рассказы 6.8
Рассказы Rasskazy
драма, комедия 2012, Россия
Смотреть трейлер
Франц + Полина 6.6
Франц + Полина Franz + Polina
драма, военный 2006, Россия / Беларусь
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Новости о Михаиле Сегале
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Михаил Сегал закончил съемки нового проекта «Слоны могут играть в футбол»
Михаил Сегал закончил съемки нового проекта «Слоны могут играть в футбол»

Интересные факты о Михаиле Сегале

- Клип группы «Сплин» на песню «Скажи», поставленный Михаилом Сегалом, победил на MTV Music Awards 2007 года.

- Сегала можно увидеть в его фильмах: в ленте «Franz+Polina» он играет комиссара, в «Кино про Алексеева» — туриста, в «Слоны могут играть в футбол» — папу Маши.

- Михаил Сегал со студенческих лет дружит с актером Андреем Мерзликиным.

Фотографии Михаила Сегала

Михаил Сегал Михаил Сегал Михаил Сегал Михаил Сегал Михаил Сегал Михаил Сегал
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