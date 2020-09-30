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Михаил Сегал

Михаил Сегал
Михаил Сегал
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Дата рождения
3 января 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Михаила Сегала

Содержание:

Михаил Сегал — Фильмы
 - Михаил Сегал — «Рассказы»
 - Михаил «Сегал» — «Слоны могут играть в футбол»
Михаил Сегал — Книги
Михаил Сегал — Личная жизнь

Российский режиссер, продюсер, сценарист, композитор и актер Михаил Юрьевич Сегал родился 3 января 1974 года в Орле, Россия.

В театральной студии Дворца пионеров юный Миша писал пьесы и ставил спектакли. Тогда же он снял свои первые любительские короткометражные работы. В 1994 году окончил Орловский Институт Культуры, в следующем году поступил во ВГИК на режиссуру. Проучившись год, ушел из университета и стал снимать видеоклипы.

Одним из первых известных клипов Сегала стал ролик на песню «Дорога в ночь» группы «Серьга» (1996). Михаил работал с российскими поп- и рок-исполнителями: Би-2, Машина времени, Каста, Сплин, Вася Обломов, Лолита, Владимир Кузьмин. Кроме того, Сегал снимал рекламу для известных компаний: MTV, Mail.ru, Panasonic, Mitsubishi и многих других.

Михаил Сегал — Фильмы

Полнометражным игровым дебютом Михаила Сегала стала картина «Franz+ Polina», которую режиссер представил на Международном кинофестивале в Москве (2006). В основу сценария ленты легла повесть Алеся Адамовича «Немой». Фильм о любви солдата SS и белорусской девушки завоевал награды многих международных кинофестивалей.

В 2013 году Сегал снял две короткометражные картины: «Овцы» и «Какие наши действия?». «Овцы» — короткое рассуждение о судьбе современного кинематографа. «Какие наши действия?» — лирическая зарисовка о геройстве в современном мире.

Второй полнометражной картиной Сегала стала трагикомедия «Кино про Алексеева». Главную роль в фильме исполнил актер Александр Збруев, до этого не снимавшийся в кино около 10 лет. Лента рассказывает о старике Алексееве, который живет один в глуши. Однажды его приглашают в Москву на запись радиопередачи о бардах. Вместе с главным героем зритель погружается в молодость Алексеева. Музыку к фильму, включая бардовские песни, записал сам Михаил Сегал. Лента была тепло принята критиками и отмечена рядом наград.

Михаил Сегал — «Рассказы»

В 2011 году короткометражный фильм Сегала «Мир крепежа», снятый по рассказу самого режиссера, победил на фестивале «Кинотавр». Тем летом Сегал экранизировал еще три свои новеллы: «Круговое движение», «Энергетический кризис» и «Возгорится пламя». Из этого материала получился полнометражный фильм «Рассказы», посвященный актуальным проблемам современного российского общества.

Михаил «Сегал» — «Слоны могут играть в футбол»

В 2018 году режиссер представил на «Кинотавре» свою новую полнометражную работу «Слоны могут играть в футбол». В картине Сегал переосмыслил набоковскую «Лолиту», изменив мотивацию главного героя — 40-летнего успешного экономиста Дмитрия (Владимир Мишуков), который общается с 20-летними девушками. Сценарий ленты непредсказуем и держит интригу. Картину высоко оценили российские кинокритики.

Михаил Сегал — книги

В библиографии Михаила Сегала пока три книги. Дебютная — «Молодость» (2009) — включает в себя одноименную повесть и рассказы. В 2012 году свет увидели «Рассказы» — сборник новелл, часть которых была экранизирована в одноименном фильме. В 2018 году вышел третий сборник рассказов Сегала под названием “Почерк”. Кроме того, режиссер планирует издать повесть «Слоны могут играть в футбол», написанную по мотивам одноименного фильма.

Михаил Сегал — Личная жизнь

О личной жизни режиссера сведений нет.

Интересные факты о Михаиле Сегале

- Клип группы «Сплин» на песню «Скажи», поставленный Михаилом Сегалом, победил на MTV Music Awards 2007 года.

- Сегала можно увидеть в его фильмах: в ленте «Franz+Polina» он играет комиссара, в «Кино про Алексеева» — туриста, в «Слоны могут играть в футбол» — папу Маши.

- Михаил Сегал со студенческих лет дружит с актером Андреем Мерзликиным.

Фильмография Михаила Сегала
Глубже!
Глубже!
комедия 2020, Россия
4.0
Слоны могут играть в футбол
Слоны могут играть в футбол
мелодрама, эротика 2018, Россия
6.0
Кино про Алексеева
Кино про Алексеева
драма 2014, Россия
7.0
Рассказы
Рассказы
драма, комедия 2012, Россия
6.0
Франц + Полина
Франц + Полина
драма, военный 2006, Россия / Беларусь
6.0
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