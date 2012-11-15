Рассказы, 2012

Начинающий писатель отправляет свою рукопись в издательство. Черновик книги оказывается не простым, а волшебным: с каждым, кто открывает ее и знакомится хотя бы с небольшим отрывком, начинают происходить удивительные вещи. События, описанные в рукописи, происходят с сотрудниками издательства в реальной жизни. Молодая пара, занятая подготовкой к свадьбе, задумывается о том, какой будет их совместная жизнь после брачных клятв. Заместитель редактора пытается купить справку о техосмотре, не подозревая, что становится первым звеном в цепочке коррупционеров. Полицейские находят пропавшую девочку с помощью… стихов Пушкина. Главный редактор страстно влюбляется в юную красавицу, культурный уровень которой намного ниже его собственного…