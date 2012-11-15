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Рассказы Рассказы
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Рассказы, 2012

2012 / Россия
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Начинающий писатель отправляет свою рукопись в издательство. Черновик книги оказывается не простым, а волшебным: с каждым, кто открывает ее и знакомится хотя бы с небольшим отрывком, начинают происходить удивительные вещи. События, описанные в рукописи, происходят с сотрудниками издательства в реальной жизни. Молодая пара, занятая подготовкой к свадьбе, задумывается о том, какой будет их совместная жизнь после брачных клятв. Заместитель редактора пытается купить справку о техосмотре, не подозревая, что становится первым звеном в цепочке коррупционеров. Полицейские находят пропавшую девочку с помощью… стихов Пушкина. Главный редактор страстно влюбляется в юную красавицу, культурный уровень которой намного ниже его собственного…

  • “Рассказы” - третий фильм, в котором Михаил Сегал выступает в качестве режиссера и сценариста. До этого на экран выходили его авторские проекты Franz + Polina и “Мир Крепежа”.
  • Фильм получил множество наград и номинаций. В их числе - приз им. Г. Горина за лучший сценарий кинофестиваля “Кинотавр”, приз за лучшую режиссуру Jameson Dublin Film Festival, гран-при кинофестиваля “Виват, кино России!”
  • Одна из новелл - “Мир крепежа” - вышла отдельным коротким метром в 2011 году.  

Рукопись молодого писателя попадает в литературное издательство и начинает влиять на жизнь любого, кто откроет её и прочтет хотя бы страницу. Четыре рассказа из рукописи – это четыре истории с непредсказуемой развязкой, четыре жанра кино: абсурдистская комедия, социальная сатира, триллер, мелодрама.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 15 ноября 2012
Премьера в мире 15 ноября 2012
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Михаил Сегал
Михаил Сегал
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Игорь Угольников
Игорь Угольников
Тамара Миронова
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Владислав Лешкевич
Все актеры и съемочная группа
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Рассказы
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Приятно удивлена, настраивалась на уныленькое кинцо типа Духlessа, а тут прям бодрячком, бодрячком))

Все новеллы в кассу, только последняя… Читать дальше…
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Странно, что мало отзывов и мало было людей на премьере вчера в кинотеатре.
Фильм и правда чудо... все истории хороши по-своему... немного… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Михаил Сегал закончил съемки нового проекта «Слоны могут играть в футбол» Известный по фильмам «Рассказы» и «Кино про Алексеева» режиссер Михаил Сегал закончил съемки новой ленты с необычным названием «Слоны могут играть в футбол».
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