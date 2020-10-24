Наша рецензия

Жизнь молодого театрального режиссера Романа Петровича не складывается так, как ему бы хотелось: его актеры бездарны, его увольняют из Главного Театра Страны, он вынужден браться за любую унизительную работу, но денег у него все равно нет. В этой череде неудач его единственное утешение — это томик Чехова, с которым он не расстается. Однажды Роман сталкивается со своим бывшим однокашником Андреем, и эта встреча оказывается для него судьбоносной: тот подкидывает Роману Петровичу халтурку,…