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Глубже! Глубже!
Киноафиша Фильмы Глубже! Отзывы о фильме «Глубже!»
Глубже! 2020 / Россия
4.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Глубже!»

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Наша рецензия

Жизнь молодого театрального режиссера Романа Петровича не складывается так, как ему бы хотелось: его актеры бездарны, его увольняют из Главного Театра Страны, он вынужден браться за любую унизительную работу, но денег у него все равно нет. В этой череде неудач его единственное утешение — это томик Чехова, с которым он не расстается. Однажды Роман сталкивается со своим бывшим однокашником Андреем, и эта встреча оказывается для него судьбоносной: тот подкидывает Роману Петровичу халтурку,…

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Леонид Балаев 24 октября 2020, 15:14
Полное хрень!!!!
Сюжет Г...
Игра актеров Г...
24 октября 2020, 15:14 Ответить
r.samuseff 24 октября 2020, 15:54
Редкостная хр..нь. Зря потраченное время!
24 октября 2020, 15:54 Ответить
Юлия Прокофьева 24 октября 2020, 17:10
Я тоже разочарована, хотя актеры классные.
Сюжет ни о чем, шуток нет, хотя комедия.
24 октября 2020, 17:10 Ответить
Юрий Белоконов 24 октября 2020, 23:51
Не смотрите, и не ходите, не смешно!!! Жалко времени. Пойдете, зарядите телефон, чтобы там смотреть, что хотите.
24 октября 2020, 23:51 Ответить
androys 25 октября 2020, 13:34
Кино не для всех! Смотреть конечно можно, фильм скорее политический , высмеивает правительство и всю систему в черном юморе
25 октября 2020, 13:34 Ответить
kochkarovamil 25 октября 2020, 20:38
Оценка
Не поленилась и зарегестрировалась здесь, чтобв написать отзыв про этот фильм! Такого тупого фильма я в жизни не видела! Первый раз в жизни вышла с кинотеатра не дождавшись конца! Если бы мне дали задание за 10 мин придумать сценарий,я и то лучше бы придумала. Позор режиссеру !
25 октября 2020, 20:38 Ответить
Юлия Карнапольская 27 октября 2020, 19:44
Оценка
Фу вообще, у мен с мужем было делание встать и уйти по среди фильма... 1,5 часа моей жизни были прожиты зря!!!
27 октября 2020, 19:44 Ответить
Мария Якушева 28 октября 2020, 13:22
Оценка
Сходили с парнем - не пожалели
Единственное - ему не очень понравилось, что то, что рекламой подавалось как шальная комедия, на деле оказалось серьёзной историей с юмором в некоторых сценах

Множество годных шуток, узнаваемый стиль, хорошая актёрская игра - актёрам удалось правдоподобно сыграть плохую игру своих персонажей и её прокачку (а это не так-то просто, между прочим - правдоподобно сыграть неправдоподобную игру, чтоб это выглядело правдоподобно, надо уметь). Верник наконец-то играет не самого себя - я аж не верила, что это он, пока не увидела титры.)

История по-настоящему добрая - несмотря на то, что на Роман Петровича сверху вниз смотрят официанты, грабят гопники, бизнес отсыпает ему жалкие крохи от дохода с его труда, для национальных целей использует правительство, к нему ластятся профессиональные актёры, завидуют коллеги- режиссёры... Все их действия вполне обоснованы их родом деятельности, а сами они вполне приятные люди, которые в финальном акте, в кульминации, едва ли не плачут перед чудом и глубиной искусства.

P. S. В ряде рецензий фильм ругают/хвалят за критику/подлиз правительства. В фильме есть упоминания текущих событий политики, но нет их комментария - они тут ради фана. Попытки найти критику/хваление правительства тут выглядят так же, как если бы вы искали в возгласах "Oh my god" актрисы какого-нибудь порноролика критику/поддержку положений Священного писания. Упоминание не равно комментарию)
28 октября 2020, 13:22 Ответить
yds_tlt 29 октября 2020, 07:47
Полный бред...
29 октября 2020, 07:47 Ответить
Татьяна Михайлова 29 октября 2020, 21:51
Такого редкостного Г**** и нудятины я не видела
29 октября 2020, 21:51 Ответить
Дарья Горелова 1 ноября 2020, 13:41
Оценка
Такое г..но!!! Не тратьте время своё
1 ноября 2020, 13:41 Ответить
Максим Глухов 2 ноября 2020, 13:21
Неееееет! зачем в этом дерьме снялся Лапенко???
2 ноября 2020, 13:21 Ответить
salavat.altynguzhin 4 ноября 2020, 06:42
Оценка
Кто хочет потерять деньги время настроение, добро пожаловать на этот бессмысленный товар, ( по моему мнению ). окончания фильма не дождались, ХРЕНЬ
4 ноября 2020, 06:42 Ответить
Ярик Симонов 4 ноября 2020, 20:15
Оценка
Мне понравилось, чисто пордать, без какой либо смысловой нагрузки
4 ноября 2020, 20:15 Ответить
Лиля Лачкова 7 ноября 2020, 12:23
Оценка
Очередной шлак, не советую даже обращать внимание, но ради приличия скажу, что некоторые актёры даже немного старались. Фильм снятый абы как, не знаю для чего, но никому не рекомендую его для просмотра- зря потратите время.
7 ноября 2020, 12:23 Ответить
kudyakov_a 13 декабря 2020, 01:37
Согласна - не для всех. Фильм - пародия, о реальном состоянии нашей культуры и влиянии на неё политики. Всё - правда. Однозначно стоит смотреть, ну а понять...
13 декабря 2020, 01:37 Ответить
ElizavetaPersonal 17 декабря 2021, 20:19
Оценка
Худшая игра Лапенко. Если бы он был бы актёром, а так непонятно кто 🤷🏼. Я не понимаю людей, вы сами себя наказываете идя на этот фильм, а потом ноете что фильм💩
17 декабря 2021, 20:19 Ответить
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