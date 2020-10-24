Жизнь молодого театрального режиссера Романа Петровича не складывается так, как ему бы хотелось: его актеры бездарны, его увольняют из Главного Театра Страны, он вынужден браться за любую унизительную работу, но денег у него все равно нет. В этой череде неудач его единственное утешение — это томик Чехова, с которым он не расстается. Однажды Роман сталкивается со своим бывшим однокашником Андреем, и эта встреча оказывается для него судьбоносной: тот подкидывает Роману Петровичу халтурку,…
Сюжет Г...
Игра актеров Г...
Сюжет ни о чем, шуток нет, хотя комедия.
Единственное - ему не очень понравилось, что то, что рекламой подавалось как шальная комедия, на деле оказалось серьёзной историей с юмором в некоторых сценах
Множество годных шуток, узнаваемый стиль, хорошая актёрская игра - актёрам удалось правдоподобно сыграть плохую игру своих персонажей и её прокачку (а это не так-то просто, между прочим - правдоподобно сыграть неправдоподобную игру, чтоб это выглядело правдоподобно, надо уметь). Верник наконец-то играет не самого себя - я аж не верила, что это он, пока не увидела титры.)
История по-настоящему добрая - несмотря на то, что на Роман Петровича сверху вниз смотрят официанты, грабят гопники, бизнес отсыпает ему жалкие крохи от дохода с его труда, для национальных целей использует правительство, к нему ластятся профессиональные актёры, завидуют коллеги- режиссёры... Все их действия вполне обоснованы их родом деятельности, а сами они вполне приятные люди, которые в финальном акте, в кульминации, едва ли не плачут перед чудом и глубиной искусства.
P. S. В ряде рецензий фильм ругают/хвалят за критику/подлиз правительства. В фильме есть упоминания текущих событий политики, но нет их комментария - они тут ради фана. Попытки найти критику/хваление правительства тут выглядят так же, как если бы вы искали в возгласах "Oh my god" актрисы какого-нибудь порноролика критику/поддержку положений Священного писания. Упоминание не равно комментарию)
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