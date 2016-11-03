Боттичелли. Инферно, 2016

«Боттичелли. Инферно» — это путешествие в подземный мир через девять кругов Ада, которое раскроет секреты шедевра, поразившего умы многих людей, включая Дэна Брауна и Рона Ховарда. Съемки картины прошли по всей Европе, в таких уникальных местах как Галерея Уффици во Флоренции, Библиотека Ватикана, а также в Лондоне, Берлине и в долинах Шотландии. Истории, таящиеся за старыми шедеврами, иногда настолько захватывающие, поразительные и необыкновенные, что они способны превзойти любой из самых популярных триллеров современности. Документальный фильм приглашает пристальнее присмотреться к творению одного из величайших мастеров Ренессанса Сандро Боттичелли — завораживающим, мрачным «Кругам ада». Даже через века картины Боттичелли не перестают интриговать и поражать. Каждый год тысячи и тысячи людей приходят на выставки в музеи по всему миру, чтобы увидеть знаменитые работы мастера. Однако одна из самых тонких, личных, загадочных и, возможно, самая выдающаяся, если взглянуть пристальнее, его картина хранится взаперти в подвалах Ватикана, в зале с особой категорией сохранности содержимого. Свою картину Боттичелли посвятил Аду Данте, и именно о ней рассказывает этот увлекательный документальный фильм.