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Боттичелли. Инферно Боттичелли. Инферно
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Botticelli Inferno

Боттичелли. Инферно, 2016

2016 / Италия
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11 голосов
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О фильме

«Боттичелли. Инферно» — это путешествие в подземный мир через девять кругов Ада, которое раскроет секреты шедевра, поразившего умы многих людей, включая Дэна Брауна и Рона Ховарда. Съемки картины прошли по всей Европе, в таких уникальных местах как Галерея Уффици во Флоренции, Библиотека Ватикана, а также в Лондоне, Берлине и в долинах Шотландии. Истории, таящиеся за старыми шедеврами, иногда настолько захватывающие, поразительные и необыкновенные, что они способны превзойти любой из самых популярных триллеров современности. Документальный фильм приглашает пристальнее присмотреться к творению одного из величайших мастеров Ренессанса Сандро Боттичелли — завораживающим, мрачным «Кругам ада». Даже через века картины Боттичелли не перестают интриговать и поражать. Каждый год тысячи и тысячи людей приходят на выставки в музеи по всему миру, чтобы увидеть знаменитые работы мастера. Однако одна из самых тонких, личных, загадочных и, возможно, самая выдающаяся, если взглянуть пристальнее, его картина хранится взаперти в подвалах Ватикана, в зале с особой категорией сохранности содержимого. Свою картину Боттичелли посвятил Аду Данте, и именно о ней рассказывает этот увлекательный документальный фильм.

6.0 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 3 ноября 2016
Режиссер
Ральф Луп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Боттичелли. Инферно 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Показ фильма «Боттичелли. Инферно» С 8 по 12 декабря в киноцентре «Чайка» будет раскрыта тайна самой загадочной картины Сандро Боттичелли. Фильм «Боттичелли. Инферно» перенесёт зрителей Петербурга в другие
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6 декабря 2016 15:57
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