Наша рецензия

В девяностые годы в исследовательском центре группа учёных проводит опыты над жутким и очень сильным существом, которое может общаться через радио и другие приборы. В наши дни беременная Мэдисон (Аннабелль Уоллис) страдает от нападок супруга-абьюзера. После очередной стычки ночью мужу сворачивает голову жуткое существо, а героиня теряет ребёнка. С этого момента она начинает видеть во снах, как некое чудовище убивает незнакомых ей людей. Вот только вскоре оказывается, что всё это происходит…