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Злое Злое
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Malignant Злое 2021 / США
7.4 Оцените
61 голос
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Отзывы о фильме «Злое»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В девяностые годы в исследовательском центре группа учёных проводит опыты над жутким и очень сильным существом, которое может общаться через радио и другие приборы. В наши дни беременная Мэдисон (Аннабелль Уоллис) страдает от нападок супруга-абьюзера. После очередной стычки ночью мужу сворачивает голову жуткое существо, а героиня теряет ребёнка. С этого момента она начинает видеть во снах, как некое чудовище убивает незнакомых ей людей. Вот только вскоре оказывается, что всё это происходит…

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User 4 сентября 2021, 19:45
Оценка
🔥🔥🔥
4 сентября 2021, 19:45 Ответить
User 5 сентября 2021, 07:41
Оценка
Хоть что-то интересное за последнее время из этого жанра
5 сентября 2021, 07:41 Ответить
egortepluhin9 8 сентября 2021, 19:30
Оценка
Крутой фильм!!!Не зря сходил на премьеру,шедевр от Джеймса Вана
8 сентября 2021, 19:30 Ответить
User 9 сентября 2021, 07:49
Оценка
Огонь советую
9 сентября 2021, 07:49 Ответить
Ришат Дирг 9 сентября 2021, 22:52
Фильм очень хороший, стоит смотреть 👍
9 сентября 2021, 22:52 Ответить
kachanovden 11 сентября 2021, 16:46
Оценка
Топ
11 сентября 2021, 16:46 Ответить
User 11 сентября 2021, 17:15
Оценка
Шикарный фильм!
11 сентября 2021, 17:15 Ответить
Оксана Панфилова 12 сентября 2021, 08:59
Понравился, к концу фильма неожиданный поворот событий, советую к просмотру 👌
12 сентября 2021, 08:59 Ответить
danil7jalapeno 13 сентября 2021, 22:47
Оценка
Очень интересный фильм
13 сентября 2021, 22:47 Ответить
User 14 сентября 2021, 11:01
Почитала отзывы, теперь хочу сходить
14 сентября 2021, 11:01 Ответить
Александр Панкратьев 14 сентября 2021, 12:03
Оценка
Такое ощущение, что люди смотрели совершенно другое кино. Как это гавно можно называть шедевром уму непостижимо.
14 сентября 2021, 12:03 Ответить
User 15 сентября 2021, 04:02
Оценка
Полный бред
15 сентября 2021, 04:02 Ответить
Юрий Власов 16 сентября 2021, 12:08
Оценка
Мне очень понравился \nПол фильма смысл не понимал\nПотом под середину понял \nСюжет отличный!!! И правда страшно становится
16 сентября 2021, 12:08 Ответить
artem.varlamov.1994 17 сентября 2021, 00:47
Оценка
Отличный, захватывающий фильм с неожиданной концовкой. Стоит посмотреть )))
17 сентября 2021, 00:47 Ответить
User 17 сентября 2021, 14:31
Оценка
Это не страшно, я вообще рассплакалась!!!!
17 сентября 2021, 14:31 Ответить
User 18 сентября 2021, 11:18
Оценка
Пол фильма проспали. Хуже фильма мы еще не смотрели
18 сентября 2021, 11:18 Ответить
gnumeric 18 сентября 2021, 22:51
Оценка
Скучный мультик и сюжетик довольно примитивный, кровищи много.. скорее противно, нежели страшно
18 сентября 2021, 22:51 Ответить
gnumeric 18 сентября 2021, 23:01
в ответ на сообщение Ришат Дирг от 9 сентября 2021, 22:52
Оценка
Сколько вам заплатили, чтобы вы такой коммент написали??
18 сентября 2021, 23:01 Ответить
gnumeric 18 сентября 2021, 23:02
в ответ на сообщение Оксана Панфилова от 12 сентября 2021, 08:59
Оценка
Может и неожиданный, но стремный
18 сентября 2021, 23:02 Ответить
gnumeric 18 сентября 2021, 23:03
в ответ на сообщение User от 14 сентября 2021, 11:01
Оценка
Не стоит.. пожалеете
18 сентября 2021, 23:03 Ответить
User 20 сентября 2021, 00:20
Оценка
Порядочный фильм !!!\nНикак все ужасы под копирку \n
20 сентября 2021, 00:20 Ответить
nt.tanuxan90 21 сентября 2021, 13:36
Оценка
Один из лучших ужастиков.
21 сентября 2021, 13:36 Ответить
andrewsuper2015 9 октября 2021, 19:20
в ответ на сообщение Александр Панкратьев от 14 сентября 2021, 12:03
Оценка
честно сказать, ещё не смотрел, но очень хочу, так как считаю Джеймса Вана лучшим и единственным режиссёром, который делает топовые ужастики, которые пробирают до мурашек)
Так что заранее всем скажу что фильм шедевр, не слушайте старперов)
9 октября 2021, 19:20 Ответить
Карина Пирова 19 января 2022, 23:06
Оценка
фильм очень понравился, ужастик. Страшно, но интересно.
19 января 2022, 23:06 Ответить
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