В девяностые годы в исследовательском центре группа учёных проводит опыты над жутким и очень сильным существом, которое может общаться через радио и другие приборы. В наши дни беременная Мэдисон (Аннабелль Уоллис) страдает от нападок супруга-абьюзера. После очередной стычки ночью мужу сворачивает голову жуткое существо, а героиня теряет ребёнка. С этого момента она начинает видеть во снах, как некое чудовище убивает незнакомых ей людей. Вот только вскоре оказывается, что всё это происходит…
Так что заранее всем скажу что фильм шедевр, не слушайте старперов)
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