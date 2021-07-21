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Жаклин МакКензи
Жаклин МакКензи
Jacqueline McKenzie
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Жаклин МакКензи
Jacqueline McKenzie
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Дата рождения
24 октября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Жаклин Маккензи
Родилась 24 октября 1967 года. Сидней, Австралия.
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Фильмография Жаклин Маккензи
Злое
ужасы
2021, США
7.0
Исцеляющая
фэнтези
2018, Австрия
5.0
Искатель воды
драма
2014, Австралия / Турция / США
6.0
Персики
драма
2004, Австралия
6.0
Божественные тайны сестричек Я-Я
комедия, драма
2002, США
5.0
Глубокое синее море
боевик, приключения, фантастика
1999, США / Мексика
5.0
Скины
драма, боевик
1992, Австралия
7.0
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Ночные кошмары наяву: вышел первый трейлер фильма ужасов Джеймса Вана «Злое»
В нем героиня Аннабелль Уоллис видит пророческие кошмарные сновидения.
Написать
21 июля 2021 10:44
Слишком умные акулы в первом трейлере хоррора «Глубокое синее море 3»
Премьера состоится этим летом.
Написать
18 июня 2020 16:39
МакКенна Грейс снимется в хорроре Джеймса Вана «Злое»
Премьера картины запланирована на август.
Написать
10 марта 2020 10:16
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