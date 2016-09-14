«Уна» - это второй фильм в карьере британца Бенедикта Эндрюса («Трамвай "Желание"»). Главную роль в картине сыграла номинантка на премию «Оскар» и обладательница «Пальмовой ветви» Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона», «Кэрол»). Помимо неё, актёрский состав ленты также впечатляет: Таобайас Мензис («Игра престолов», «Казино Рояль»), Риз Ахмед («Изгой-один: Звёздные войны. Истории»), Бен Мендельсон («Место под соснами», «Австралия») и другие.

Фильм «Уна» расскажет о судьбоносной встрече двух бывших любовников. Прошло уже 15 лет, однако даже времени не удалось погасить сильные чувства. Когда на пороге Рэя оказывается Уна, он встаёт перед сложным выбором, ведь он постарался забыть о прошлом и построить что-то новое. Чем в итоге закончится эта взрывоопасная и эмоциональная история? Восторжествует ли любовь или здравый смысл?