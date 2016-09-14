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Уна Уна
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Una

Уна, 2016

2016 / Великобритания / США / Канада
7.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Уна» - это второй фильм в карьере британца Бенедикта Эндрюса («Трамвай "Желание"»). Главную роль в картине сыграла номинантка на премию «Оскар» и обладательница «Пальмовой ветви» Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона», «Кэрол»). Помимо неё, актёрский состав ленты также впечатляет: Таобайас Мензис («Игра престолов», «Казино Рояль»), Риз Ахмед («Изгой-один: Звёздные войны. Истории»), Бен Мендельсон («Место под соснами», «Австралия») и другие.

Фильм «Уна» расскажет о судьбоносной встрече двух бывших любовников. Прошло уже 15 лет, однако даже времени не удалось погасить сильные чувства. Когда на пороге Рэя оказывается Уна, он встаёт перед сложным выбором, ведь он постарался забыть о прошлом и построить что-то новое. Чем в итоге закончится эта взрывоопасная и эмоциональная история? Восторжествует ли любовь или здравый смысл?

- Риз Ахмед и Бен Мендельсон играли вместе в фильме «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

- В основе фильма лежит пьеса «Чёрный дрозд» Дэвида Харроуэра

- Фильм «Уна» был представлен на Международном кинофестивале в Торонто

В офис к немолодому Рэю без предупреждения заявляется Уна - его любовница 15-летней давности, которую он похитил и соблазнил, когда она еще была несовершеннолетней девочкой. Уна пришла за ответами, которые позволят ей жить дальшею Герои не могут избежать искушения возобновить отношения, но у Рэя уже совсем другая жизнь. Чем закончится эта эмоциональная история? Даст ли прошлое шанс будущему?

7.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 марта 2017
Премьера онлайн 31 марта 2018
Премьера в мире 14 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Бенедикт Эндрюс
Бенедикт Эндрюс
В ролях
Руни Мара
Руни Мара
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Тобайас Мензис
Тобайас Мензис
Тара Фитцджеральд
Тара Фитцджеральд
Все актеры и съемочная группа
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Уна
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Как-то так вышло, что Рэю здорово повезло: его посадили всего на четыре года. Хотя за развращение малолетней светило гораздо больше. Впрочем, было ли развращение?! Может, тридцатилетний джентльмен просто влюбился? Или Амур немного промазал и выстрелил в сердце девчонки, которой 13 лет?! Возраст Джульетты, кстати. В общем,  думайте, что хотите, но «малолетняя» Уна (Руби Стоукс) «соблазнителя» и в самом деле любила:  сбежала к нему от родителей, хотела уехать с…
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Игорь Дугарев 1 апреля 2017, 13:16
"Уна" получилась бесспорно интересной картиной, местами очень ломкой, но интересной. На протяжении просмотра меня обуревали совершенно разные чувства… Читать дальше…
Stepan Kovalenko 29 марта 2017, 20:27
Новый чем-то провокационный фильм "Уна" с Руни Мара оказался отдаленным последователем Лолиты Набокова, но только напоминающем. Расскажу только… Читать дальше…
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27 марта 2017 11:51
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