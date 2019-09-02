«Призрак в доспехах» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши»

Сегодня в кино - картины, пытливо исследующие актуальные реалии. Это киберпансковская антиутопия, приправленная восточной экзотикой, «Призрак в доспехах», параноидальный хоррор