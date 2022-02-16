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Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Margaret Qualley
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Маргарет Куэлли
Margaret Qualley
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Дата рождения
23 октября 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Калиспелл, Монтана, США
Рост
173 см
Биография Маргарет Куэлли
Родилась 23 октября 1994 года. Калиспелл, Монтана, США.
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Фильмография Маргарет Куэлли
Мой год в Нью-Йорке
драма, комедия
2020, Канада / Ирландия
6.0
Рожденный после смерти
триллер
2019, Канада
5.0
Сын Америки
драма
2019, США
5.0
Ио
приключения, драма, фантастика
2019, США
4.0
Опасная роль Джин Сиберг
драма, триллер
2019, США / Великобритания
6.0
Все пути ведут в Доннибрук
драма
2018, США
5.0
Тетрадь смерти
триллер
2017, США
4.0
Послушница
драма
2017, США
6.0
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Рэй Лиотта сыграет с Деми Мур и Маргарет Куэлли в боди-хорроре «Субстанция»
Съемки пройдут во Франции.
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16 февраля 2022 12:31
Маргарет Куэлли и Пол Мескал снимутся в триллере о превратности памяти и иллюзорности любви
Продюсером картины выступит звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон.
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4 февраля 2022 15:28
Деми Мур и Маргарет Куэлли снимутся в феминистском боди-хорроре
Съемки пройдут в Париже.
Написать
1 февраля 2022 14:53
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