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Леонид Басов
Леонид Басов
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Леонид Басов
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Дата рождения
30 июня 2008
Возраст
14 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Леонида Басова
Родился 30 июня 2008 года. Москва, Россия.
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Фильмография Леонида Басова
Пальма
драма
2020, Россия
7.0
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В разработку запущен сиквел российского семейного фильма «Пальма»
В продолжении планируют увеличить масштаб событий.
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7 октября 2021 13:54
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