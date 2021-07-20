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Валерия Федорович
Валерия Федорович
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Валерия Федорович
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Дата рождения
12 августа 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Валерии Федорович
Родилась 12 августа 1992 года. Кстово, Россия.
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Фильмография Валерии Федорович
Родители строгого режима
комедия
2022, Россия
7.0
Пальма
драма
2020, Россия
7.0
Кухня. Последняя битва
комедия
2017, Россия
7.0
Тайна перевала Дятлова
ужасы, триллер
2013, Россия / США
6.0
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Российский сериал «Перевал Дятлова» покажут на стрим-сервисе HBO Max
Он будет доступен на территории Австралии и стран Латинской Америки.
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20 июля 2021 15:03
Вышел свежий трейлер остросюжетного сериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым
Премьера состоится 16 ноября.
Написать
28 октября 2020 16:59
Названа дата выхода драматического сериала «Перевал Дятлова»
Проект основан на реальных событиях.
Написать
28 октября 2020 11:24
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Звезда «Кухни» Валерия Федорович впервые показала вероятного отца своих сыновей
Ранее она не показывала избранника.
Написать
6 апреля 2021 15:42
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