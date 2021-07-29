Восточный ветер. Великий Ураган, 2021

5 причин посмотреть фильм «Восточный ветер. Великий Ураган»

«Восточный ветер. Великий Ураган» — это новый фильм из цикла немецкой приключенческой франшизы о бравом коне по имени Оствинд. Вместе со своим хозяином и его верным другом Оствинд пытается спасти владельца бродячего цирка, который оказался в крайне сложной жизненной ситуации. Герои проходят множество испытаний, но, в конце концов, добиваются поставленной цели.

«Восточный ветер. Великий Ураган» — это идеальное семейное кино, которое можно смотреть как с подростками, так и с детьми младшего школьного возраста. Фильм подойдет в первую очередь тем, кто хочет провести предновогодние дни в компании самых близких и родных людей. Вы сможете получить незабываемое удовольствие от просмотра, а после сеанса — поделиться друг с другом мнением о фильме.

Режиссером и сценаристом ленты стала Леа Шмидбауэр, она же работала над первоисточником «Восточного ветра», а также занималась разработкой некоторых предыдущих частей. Эта очень хорошая новость для всех поклонников саги о храбром коне Оствинде. Она означает, что новый фильм будет снят в такой же стилистике и атмосфере.

Главную роль в «Восточном ветре» сыграла восходящая звезда немецкого кино Луна Пайяно, многие поклонники фильма могут помнить ее по предыдущей части киносаги, которая получила название «Восточный ветер 4: Легенда о воине». Пайяно вернется к роли уже полюбившегося всем персонажа Ари, мудрой и бесстрашной девушки.

В мировом прокате сборы «Восточного ветра» уже превысили четыре миллиона долларов. По всей видимости, фильм нашел отклик в сердцах европейских зрителей.