Восточный ветер. Великий Ураган, 2021

5 причин посмотреть фильм «Восточный ветер. Великий Ураган»
«Восточный ветер. Великий Ураган» — это новый фильм из цикла немецкой приключенческой франшизы о бравом коне по имени Оствинд. Вместе со своим хозяином и его верным другом Оствинд пытается спасти владельца бродячего цирка, который оказался в крайне сложной жизненной ситуации. Герои проходят множество испытаний, но, в конце концов, добиваются поставленной цели.
«Восточный ветер. Великий Ураган» — это идеальное семейное кино, которое можно смотреть как с подростками, так и с детьми младшего школьного возраста. Фильм подойдет в первую очередь тем, кто хочет провести предновогодние дни в компании самых близких и родных людей. Вы сможете получить незабываемое удовольствие от просмотра, а после сеанса — поделиться друг с другом мнением о фильме.
Режиссером и сценаристом ленты стала Леа Шмидбауэр, она же работала над первоисточником «Восточного ветра», а также занималась разработкой некоторых предыдущих частей. Эта очень хорошая новость для всех поклонников саги о храбром коне Оствинде. Она означает, что новый фильм будет снят в такой же стилистике и атмосфере.
Главную роль в «Восточном ветре» сыграла восходящая звезда немецкого кино Луна Пайяно, многие поклонники фильма могут помнить ее по предыдущей части киносаги, которая получила название «Восточный ветер 4: Легенда о воине». Пайяно вернется к роли уже полюбившегося всем персонажа Ари, мудрой и бесстрашной девушки.
В мировом прокате сборы «Восточного ветра» уже превысили четыре миллиона долларов. По всей видимости, фильм нашел отклик в сердцах европейских зрителей.
Первый фильм из цикла приключений коня Оствинда получил титул «особенно ценного фильма» по версии представителей немецких медиа и кинопроизводства. «Восточный ветер» хвалили за красивую картинку, отличных персонажей и потрясающий, очень добрый и важный посыл, столь необходимый в наше непростое время.
Первый фильм из цикла «Восточный ветер» был настолько успешен в домашнем и мировом прокате, что создатели, не задумываясь, принялись за разработку многочисленных сиквелов, главные роли в которых играли совершенно разные актеры. Тем не менее, это не помешало фильмам оставаться очень интересными и увлекательными.
Режиссер картины «Восточный ветер. Великий Ураган» Леа Шмидбауэр долгое время участвовала в написании сценариев картин о приключениях коня Оствинда и его многочисленных друзей. На этот раз она решила самостоятельно занять еще и кресло постановщика. Это ее первая режиссерская работа с 2006-го года.
Франшиза о приключениях Оствинда выходит уже семь лет. И, кажется, авторы не намерены останавливаться на пятой части. Впрочем, не исключено, что условия пандемии внесут свои коррективы в ход производства фильма, и шестая часть выйдет уже с ощутимой временной задержкой.
Трогательное кино о том, как любовь к животным делает нас лучше. Это новое приключение девочки Ари с довольно непростой судьбой и её друга — неукротимого коня Оствинд.