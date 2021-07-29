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Восточный ветер. Великий Ураган Восточный ветер. Великий Ураган
Киноафиша Фильмы Восточный ветер. Великий Ураган
Ostwind — Der große Orkan

Восточный ветер. Великий Ураган, 2021

2021 / Германия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Новые приключения девочки Ари и ее неукротимого коня
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Восточный ветер. Великий Ураган»

«Восточный ветер. Великий Ураган» — это новый фильм из цикла немецкой приключенческой франшизы о бравом коне по имени Оствинд. Вместе со своим хозяином и его верным другом Оствинд пытается спасти владельца бродячего цирка, который оказался в крайне сложной жизненной ситуации. Герои проходят множество испытаний, но, в конце концов, добиваются поставленной цели.

«Восточный ветер. Великий Ураган» — это идеальное семейное кино, которое можно смотреть как с подростками, так и с детьми младшего школьного возраста. Фильм подойдет в первую очередь тем, кто хочет провести предновогодние дни в компании самых близких и родных людей. Вы сможете получить незабываемое удовольствие от просмотра, а после сеанса — поделиться друг с другом мнением о фильме.

Режиссером и сценаристом ленты стала Леа Шмидбауэр, она же работала над первоисточником «Восточного ветра», а также занималась разработкой некоторых предыдущих частей. Эта очень хорошая новость для всех поклонников саги о храбром коне Оствинде. Она означает, что новый фильм будет снят в такой же стилистике и атмосфере.

Главную роль в «Восточном ветре» сыграла восходящая звезда немецкого кино Луна Пайяно, многие поклонники фильма могут помнить ее по предыдущей части киносаги, которая получила название «Восточный ветер 4: Легенда о воине». Пайяно вернется к роли уже полюбившегося всем персонажа Ари, мудрой и бесстрашной девушки.

В мировом прокате сборы «Восточного ветра» уже превысили четыре миллиона долларов. По всей видимости, фильм нашел отклик в сердцах европейских зрителей.

Первый фильм из цикла приключений коня Оствинда получил титул «особенно ценного фильма» по версии представителей немецких медиа и кинопроизводства. «Восточный ветер» хвалили за красивую картинку, отличных персонажей и потрясающий, очень добрый и важный посыл, столь необходимый в наше непростое время.

Первый фильм из цикла «Восточный ветер» был настолько успешен в домашнем и мировом прокате, что создатели, не задумываясь, принялись за разработку многочисленных сиквелов, главные роли в которых играли совершенно разные актеры. Тем не менее, это не помешало фильмам оставаться очень интересными и увлекательными.

Режиссер картины «Восточный ветер. Великий Ураган» Леа Шмидбауэр долгое время участвовала в написании сценариев картин о приключениях коня Оствинда и его многочисленных друзей. На этот раз она решила самостоятельно занять еще и кресло постановщика. Это ее первая режиссерская работа с 2006-го года.

Франшиза о приключениях Оствинда выходит уже семь лет. И, кажется, авторы не намерены останавливаться на пятой части. Впрочем, не исключено, что условия пандемии внесут свои коррективы в ход производства фильма, и шестая часть выйдет уже с ощутимой временной задержкой.

Трогательное кино о том, как любовь к животным делает нас лучше. Это новое приключение девочки Ари с довольно непростой судьбой и её друга — неукротимого коня Оствинд.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера в мире 29 июля 2021
Возраст 12+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Леа Шмидбауэр
В ролях
Ханна Хёппнер
Марвин Линке
Эмбер Бонгард
Тило Прюкнер
Корнелия Фробёсс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Восточный ветер. Великий Ураган 3 постера
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Восточный ветер. Великий Ураган смотреть онлайн

Восточный ветер. Великий Ураган
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
История «Восточного ветра» уникальна. Первый фильм серии, вышедший в 2013 году, породил франшизу, растянувшуюся на пять частей. При этом, в отличие от других популярных молодежных кинохитов, в его основе не было литературного бестселлера. Сюжет создавался с нуля и был стопроцентно оригинальным (ну, насколько вообще может быть оригинальным рассказ о трудном подростке и его любимом животном). Восточным ветром, или Оствиндом, звали вороного жеребца со сложным характером. Найти к…
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Саша Феденьков 12 ноября 2021, 23:19
Мне кажется зря. Первые 2 фильма были хороши, третий фильм был уже слабенький. Лучше бы закончили как есть. Надеюсь я ошибаюсь и фильм будет хорош.
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15 голосов
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