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Жизнь Игоря Польского (Ян Цапник) вот-вот изменится. В скором времени ему предстоит заграничная командировка, о которой он давно мечтал. Вместе с Польским в путешествие должна отправиться и его собака по кличке Пальма. Но этому не суждено произойти: при посадке на самолет бдительная сотрудница аэропорта не пустит животное на борт, поскольку у нее нет нужной справки. Навстречу не идет и местный ветеринар, обнаруживший у собаки отит и отказавший в выдаче заветной бумажки. Дело происходит в конце…