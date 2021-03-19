Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король неба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пальма Пальма
Киноафиша Фильмы Пальма Отзывы о фильме «Пальма»
Пальма 2020 / Россия
8.2 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Пальма»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Жизнь Игоря Польского (Ян Цапник) вот-вот изменится. В скором времени ему предстоит заграничная командировка, о которой он давно мечтал. Вместе с Польским в путешествие должна отправиться и его собака по кличке Пальма. Но этому не суждено произойти: при посадке на самолет бдительная сотрудница аэропорта не пустит животное на борт, поскольку у нее нет нужной справки. Навстречу не идет и местный ветеринар, обнаруживший у собаки отит и отказавший в выдаче заветной бумажки. Дело происходит в конце…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
l.taipova 19 марта 2021, 08:56
Потрясающий фильм. Было много смеха и слез. Рекомендую к просмотру
19 марта 2021, 08:56 Ответить
persindaniil15 19 марта 2021, 15:49
Оценка
Фильм просто потрясающий! Смеялись и плакали. Рекомендую, не пожалеете
19 марта 2021, 15:49 Ответить
emma555 20 марта 2021, 00:18
Хороший добрый фильм, и смех и слезы.
20 марта 2021, 00:18 Ответить
Наталия Петряшова 20 марта 2021, 19:29
Фильм потрясающий:трогательный, добрый, учит любви, верности, доброте, справедливости, правильным отношениям! И смеялась, и плакала!Побольше таких фильмов! Рекомендую к просмотру всем!
20 марта 2021, 19:29 Ответить
Марина Сорокина 20 марта 2021, 19:32
Оценка
Фильм, который непременно нужно показывать детям! ''Мы в ответе за тех, кого приручили'' - не просто красивая фраза, а всегда проявленное живое действие. О вечных истинах на примере судеб главных героев фильма. Трогательно и красиво. Очень рекомендую!
20 марта 2021, 19:32 Ответить
Мария Семенова 22 марта 2021, 14:32
Фильм очень классный. Ходили с ребёнком, без слез не обошлось. Ребёнку очень понравилось, весь день только и говорит про фильм. Сыграно потрясающе. Спасибо большое за шедевр. Оценка все 100.
22 марта 2021, 14:32 Ответить
irina_v68 26 марта 2021, 22:26
Нормальный детский фильм. Над чем люди там смеются не понимаю. Да и не плакал в зале никто. Немного сказочный. На летное поле только ленивый не попал, проходной двор.
26 марта 2021, 22:26 Ответить
Александр Просветов 27 марта 2021, 17:36
Шикарный фильм. Как Хатико, только русский. И посмеяться, и поплакать.
Крайне рекомендую
27 марта 2021, 17:36 Ответить
Виктор Таров 27 марта 2021, 19:20
Судя по описанию это российский Хатико. Смысл смотреть?
27 марта 2021, 19:20 Ответить
iurii.makarychev 28 марта 2021, 22:21
Оценка
Сказать, что фильм очень интересный - это ничего не сказать. Этот фильм должен посмотреть каждый! Мне 38 и я смотрел как в детстве, на одном дыхание. Вместе с детьми и плакал и смеялся. Сюжет просто потрясающий, смотрится с открытым ртом. В этом фильме есть именно то, что должно быть в каждом человеке. Любовь, сочувствие и радость. Один из лучших семейных фильмов! Создателям и актёрам низкий поклон!
28 марта 2021, 22:21 Ответить
19drakon78 30 марта 2021, 05:59
Хороший фильм.
30 марта 2021, 05:59 Ответить
диана кучерова 2 апреля 2021, 07:27
не теряйте время на эту хрень
2 апреля 2021, 07:27 Ответить
Angelika Sea 2 апреля 2021, 23:51
Заумка хорошая, но снят неинтересно.
2 апреля 2021, 23:51 Ответить
Саня Домогаров 3 апреля 2021, 09:54
в ответ на сообщение диана кучерова от 2 апреля 2021, 07:27
А что вам не понравилось? Диана?
3 апреля 2021, 09:54 Ответить
lamzindenis23 4 апреля 2021, 14:14
Фильм настолько душевен,настолько проникает в сознание,нет слов..
Потрясающая работа!
4 апреля 2021, 14:14 Ответить
maksmakspm 24 апреля 2021, 18:22
Очень хорошо отснятый фильм, при просмотре его было грусновато...
24 апреля 2021, 18:22 Ответить
Виктор Чумаков 5 ноября 2021, 11:02
Оценка
Очень слабый фильм , я бы этому режиссеру и рубля на съемки не дал , распиарили по всем каналам , а смотреть то нечего,из актеров вызывает доверие игра только 2-х актеров- собака и старый авиамеханик , остальным - не верю.
5 ноября 2021, 11:02 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Снегирь
Снегирь 4 комментария
Уикенд с батей
Уикенд с батей 6 комментариев
Разбой
Разбой 16 комментариев
Вызов
Вызов 274 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 9 комментариев
Переводчик
Переводчик 33 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 23 комментария
Рождение легенд
Рождение легенд 7 комментариев
Ведьмина служба доставки
Ведьмина служба доставки 1 комментарий
Мегалодон
Мегалодон 24 комментария
Чёрный клевер: Меч короля магов
Чёрный клевер: Меч короля магов 2 комментария
Собачье сердце
Собачье сердце 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 69 комментариев
Заклятье. Дом тьмы
Заклятье. Дом тьмы 2 комментария
Девчата
Девчата 1 комментарий
Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо 1 комментарий
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега 1 комментарий
Шестое чувство
Шестое чувство 1 комментарий
Пятый элемент
Пятый элемент 1 комментарий
Шоколад
Шоколад 1 комментарий
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше