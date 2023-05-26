За нас с вами, 2022

Москва, 1952 год, середина октября, только что закончился XIX съезд КПСС. Коммунальная квартира на Большой Пироговке. В одной из комнат живет семейство Петкевичей: Ариадна с мужем Борисом и ее родители — профессор философии Петр Казимирович и его жена Ангелина Федоровна. За те несколько месяцев, что остались до смерти Сталина, семья переживает череду драматических событий. Но на фоне страшного времени, антисемитских настроений, сфабрикованного «дела врачей», доносов и стукачей, остаются люди, проживающие свою жизнь, не потеряв чести и достоинства. Сложные повороты судьбы не смогут помешать нашей героине остаться чистым и искренним человеком и, в итоге, неожиданно, встретить любовь.