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Постер фильма За нас с вами
6.9
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6.9

За нас с вами

, 2022
Za nas s vami!
Россия / драма / 18+
Постер фильма За нас с вами
6.9

О фильме

Москва, 1952 год, середина октября, только что закончился XIX съезд КПСС. Коммунальная квартира на Большой Пироговке. В одной из комнат живет семейство Петкевичей: Ариадна с мужем Борисом и ее родители — профессор философии Петр Казимирович и его жена Ангелина Федоровна. За те несколько месяцев, что остались до смерти Сталина, семья переживает череду драматических событий. Но на фоне страшного времени, антисемитских настроений, сфабрикованного «дела врачей», доносов и стукачей, остаются люди, проживающие свою жизнь, не потеряв чести и достоинства. Сложные повороты судьбы не смогут помешать нашей героине остаться чистым и искренним человеком и, в итоге, неожиданно, встретить любовь.

В ролях

Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Dina
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Zina Lurie
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Dorfman
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Pyotr Kazimirovich
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Boris
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Angelina Fyodorovna
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Ivan
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Oleg Rutkovskij
Nina Amelina
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Vasiliy
Режиссер Андрей Смирнов
Сценарист Андрей Смирнов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 мая 2023
Премьера в мире 26 мая 2023
Производство Мармот-Фильм
Другие названия
Za nas s vami, Here's to You and Us!, À nous et à vous !, За нас с вами

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 16 голосов
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

smirnof152 4 июля 2023, 15:45
Спасибо режиссеру.......За правду, за актеров, за Юлию... Она на месте и великолепна. Даже не думайте, что ваше творчество устарело. Говоря словами… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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