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За нас с вами, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Москва, 1952 год, середина октября, только что закончился XIX съезд КПСС. Коммунальная квартира на Большой Пироговке. В одной из комнат живет семейство Петкевичей: Ариадна с мужем Борисом и ее родители — профессор философии Петр Казимирович и его жена Ангелина Федоровна. За те несколько месяцев, что остались до смерти Сталина, семья переживает череду драматических событий. Но на фоне страшного времени, антисемитских настроений, сфабрикованного «дела врачей», доносов и стукачей, остаются люди, проживающие свою жизнь, не потеряв чести и достоинства. Сложные повороты судьбы не смогут помешать нашей героине остаться чистым и искренним человеком и, в итоге, неожиданно, встретить любовь.

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Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 мая 2023
Премьера в мире 26 мая 2023
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
В ролях
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма За нас с вами 1 постер
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