Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лучшие русские мелодрамы 2019 года
Киноафиша Подборки Лучшие русские мелодрамы 2019 года

Лучшие русские мелодрамы 2019 года

2019 год порадовал зрителя немалым количеством по-настоящему качественных отечественных мелодрам – про любовь безответную и взаимную, про испытания на пути к счастливому финалу и разбитые сердца. Лучшие представители категории русских мелодрам 2019 года – в нашей подборке фильмов, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

Все 7 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Лови момент
Лови момент
4.0
комедия, мелодрама
2019, Россия
Конец сезона
Конец сезона
4.0
мелодрама, триллер
2019, Россия
Успех
Успех
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, мелодрама
2019, Россия
Француз
Француз
7.0
драма, исторический, мелодрама
2019, Россия
Трудности выживания
Трудности выживания
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, мелодрама
2019, Россия
Троица
Троица
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, мелодрама
2019, Россия
До Нового года осталось…
До Нового года осталось…
Смотреть за 1 рубль
4.0
мелодрама, комедия
2019, Россия
Сбросить
Жанр
Все Комедия Мелодрама Триллер Драма Исторический
Страна
Все Россия
Год
Все 2010-2019

Топ-5 лучших русских мелодрам 2019 года

В основе мелодраматических фильмов всегда лежат глубокие, часто сложные и запутанные чувства. Сюжеты, рассказывающие о хитросплетенных узлах человеческих судеб, не могут оставить зрителя равнодушным.

«До Нового года осталось…»

Весь город в преддверии Нового года суетится в поисках подарков и наряжает елки, но у главных героев нашлись другие заботы. Денис всеми силами пытается успеть до конца декабря открыть свой бар, чтобы доказать свою самостоятельность и способность зарабатывать отцу. Ира пытается заглушить одиночество, с головой уйдя в работу. Для первокурсницы Анастасии непривычно большая Москва – еще совсем чужой мегаполис, она тоскует по маме и трудится в небольшом ресторанчике. Света работает Снегурочкой и должна ждать праздника, но и у нее есть проблемы – супруг, зависимый от видеоигр и напрочь забывший о семье. Еще одна пара занимается съемками фильма о трогательной любви и пытается забыть, что у их собственной истории нет никаких шансов на счастливый конец… Пять сюжетных линий раскрываются возле Старого Арбата, укутанного снегом, накануне Нового года.

«Трудности выживания»

Нина – амбициозная журналистка, только начавшая свою карьеру и готовая отправиться на любые приключения ради ценного материала. Чтобы взять интервью у миллионера, который покинул социум, она намерена посетить необитаемый остров. Судно, перевозившее съемочную группу, оказывается в невероятном шторме. Девушка приходит в себя на безлюдном берегу. Она оказывается на нужном острове, и объект ее журналистского интереса тоже здесь, но Нина еще не знает, в какую переделку попала. В течение нескольких дней ей предстоит столкнуться со множеством открытий, понять свое призвание и даже найти свою любовь.

«Конец сезона»

Три главные героини – сестры, волей судьбы попавшие в небольшой городок Прибалтики. Чужая земля не мила этим женщинам, и они мечтают вернуться на родину – в Москву. Но им придется столкнуться с препятствиями. Дадут о себе знать и темное прошлое, и страх будущих перемен. Получится ли у дружных сестер пройти через испытания и переехать назад в Россию?

«Лови момент»

Главная героина, Рита – прелестная девушка из провинции. Она живет в маленьким городке на берегу Черного моря, зарабатывает тем, что проводит различные мероприятия для местных жителей: от свадьбы до детского утренника. Но амбиции не могут позволить ей остаться на этом месте. Рита направляется в Москву, чтобы начать обучение в театральном училище. На пути к покорению столицы ее ждут трудности и испытания на прочность, часто оборачивающиеся нелепыми, комичными ситуациями и курьезными случаями.

«Троица»

Марго – замужняя женщина, работающая преподавателем в университете, но ее семейная жизнь однажды рушится. Героиня неожиданно влюбляется в Антона, темнокожего студента. Чувства оказываются взаимными, и сотрудница учебного заведения намеревается уйти от своего супруга. Но Джордж надеется, что буря минует их прочный союз, и не хочет, чтобы жена покидала его. Антон довольно инфантилен и не может настоять на своем, а Джордж – крайне религиозный мужчина, живущий в соответствии с догмами. Ситуацию усугубляет патриархальное воспитание главной героини. Восточные традиции, в которых девочек не учат учитывать свои желания, мешает Марго принять решение. Она обращается к психологу, который настоятельно рекомендует ей следовать зову сердца, но даже тогда у женщины возникают сомнения: действительно ли стоит делать то, что хочется, или лучше идти по велению долга?

Выбор редакции
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
Плачь, детка, плачь: 5 романтических фильмов, которые доведут вас до слез
Плачь, детка, плачь: 5 романтических фильмов, которые доведут вас до слез
10 самых просматриваемых фильмов Netflix
10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши