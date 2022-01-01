Топ-5 лучших русских мелодрам 2019 года

В основе мелодраматических фильмов всегда лежат глубокие, часто сложные и запутанные чувства. Сюжеты, рассказывающие о хитросплетенных узлах человеческих судеб, не могут оставить зрителя равнодушным.

«До Нового года осталось…»

Весь город в преддверии Нового года суетится в поисках подарков и наряжает елки, но у главных героев нашлись другие заботы. Денис всеми силами пытается успеть до конца декабря открыть свой бар, чтобы доказать свою самостоятельность и способность зарабатывать отцу. Ира пытается заглушить одиночество, с головой уйдя в работу. Для первокурсницы Анастасии непривычно большая Москва – еще совсем чужой мегаполис, она тоскует по маме и трудится в небольшом ресторанчике. Света работает Снегурочкой и должна ждать праздника, но и у нее есть проблемы – супруг, зависимый от видеоигр и напрочь забывший о семье. Еще одна пара занимается съемками фильма о трогательной любви и пытается забыть, что у их собственной истории нет никаких шансов на счастливый конец… Пять сюжетных линий раскрываются возле Старого Арбата, укутанного снегом, накануне Нового года.

«Трудности выживания»

Нина – амбициозная журналистка, только начавшая свою карьеру и готовая отправиться на любые приключения ради ценного материала. Чтобы взять интервью у миллионера, который покинул социум, она намерена посетить необитаемый остров. Судно, перевозившее съемочную группу, оказывается в невероятном шторме. Девушка приходит в себя на безлюдном берегу. Она оказывается на нужном острове, и объект ее журналистского интереса тоже здесь, но Нина еще не знает, в какую переделку попала. В течение нескольких дней ей предстоит столкнуться со множеством открытий, понять свое призвание и даже найти свою любовь.

«Конец сезона»

Три главные героини – сестры, волей судьбы попавшие в небольшой городок Прибалтики. Чужая земля не мила этим женщинам, и они мечтают вернуться на родину – в Москву. Но им придется столкнуться с препятствиями. Дадут о себе знать и темное прошлое, и страх будущих перемен. Получится ли у дружных сестер пройти через испытания и переехать назад в Россию?

«Лови момент»

Главная героина, Рита – прелестная девушка из провинции. Она живет в маленьким городке на берегу Черного моря, зарабатывает тем, что проводит различные мероприятия для местных жителей: от свадьбы до детского утренника. Но амбиции не могут позволить ей остаться на этом месте. Рита направляется в Москву, чтобы начать обучение в театральном училище. На пути к покорению столицы ее ждут трудности и испытания на прочность, часто оборачивающиеся нелепыми, комичными ситуациями и курьезными случаями.

«Троица»

Марго – замужняя женщина, работающая преподавателем в университете, но ее семейная жизнь однажды рушится. Героиня неожиданно влюбляется в Антона, темнокожего студента. Чувства оказываются взаимными, и сотрудница учебного заведения намеревается уйти от своего супруга. Но Джордж надеется, что буря минует их прочный союз, и не хочет, чтобы жена покидала его. Антон довольно инфантилен и не может настоять на своем, а Джордж – крайне религиозный мужчина, живущий в соответствии с догмами. Ситуацию усугубляет патриархальное воспитание главной героини. Восточные традиции, в которых девочек не учат учитывать свои желания, мешает Марго принять решение. Она обращается к психологу, который настоятельно рекомендует ей следовать зову сердца, но даже тогда у женщины возникают сомнения: действительно ли стоит делать то, что хочется, или лучше идти по велению долга?