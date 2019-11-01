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Француз 2019 / Россия
7.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Француз»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Конец 1950-х годов. Молодой парижанин Пьер (Антон Риваль), спровадив приятеля в Алжир, отправляется в Москву учится литературе в Университет и заодно заниматься историей балета. Отличный язык, неплохое образование, кое-какие связи с партийным руководством, русские корни (мать – иммигрантка из России) и наконец знакомство с Кирой (Евгения Образцова), когда-то примой Большого, пониженной до кордебалета, и Валерой (Евгений Ткачук), окончившим ВГИК фотографом, сходу открывают ему…

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Mikhail Kokin 1 ноября 2019, 12:00
Оценка
Стандартный антисоветский фильм обиженных на СССР людей!
Банальные "краски" - серость жизни (фильм ЧБ), глупость, незнадега...
Два часа занудства неудачников!
1 ноября 2019, 12:00 Ответить
Potekhin 3 ноября 2019, 22:00
Оценка
Тяжёлый фильм без изъянов. Как будто попал в своё детство... Полное погружение в советскую действительность. Всё и все так узнаваемы. Многих типажей сейчас уже не встретишь - тех, кто помнит дореволюционное время. Как при проявлении отпечатка на галогеносеребряной основе, так постепенно проявляются трагические судьбы тех, с кем доводится общаться главному герою - французскому студенту-коммунисту, поначалу наивному. Концовка мощная. Когда пошли титры, зал ещё с минуту пребывал в полной тишине, а потом раздались аплодисменты (я тоже не смог от них удержаться). К сожалению, напрашиваются некоторые параллели с современной российской действительностью - реинкарнацией совка в версии "софт". Но я думаю, что через полвека эта лента войдёт в обязательную программу старшей школы.
3 ноября 2019, 22:00 Ответить
Homer Simson 15 марта 2020, 02:21
Фильм снят неплохо, смотрится с интересом. Актеры сыграли великолепно! Чувствуется рука мастера, но этот пещерный антисоветизм Смирнова прет из всех щелей и портит впечатление от фильма. Всех расстреляли, кого не расстреляли пересажали. «За что?» вопрошает главный герой француз. «Если за что, то сразу к стенке у нас ставят!»🤦‍♂️ Аргументация level 100! Укладывается в байки «о половине населения сидящих в лагерях». Простые люди «работяги» показаны конченными люмпенами, среди которых страдает настоящая аристократия: балерины, композиторы, поэты, музыканты и режиссёры и.т.д. Ну и конечно госбезопасность, всемогущая и беспощадная, терроризирует бедного француза, желающего найти родственника, сгинувшего в ГУЛАГе (страшно представить, что же госбезопасность с простыми советскими людьми-то делала🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️). Социальный шовинизм Смирнова красной нитью проходит через весь его «шедевр», «все дворяне молодцы, остальные «пыль под ногами»! Веет такой «автобиографией» самого Смирнова. Это он, он, замученный страшными коммуняками, чудом выживший среди ада и быдла, бредёт сквозь люмпенов, от которых дурно пахнет и вообще они дурно воспитаны, мешают истинным хозяевам России нормально жить! Неужели так велика обида на тогдашние власти, что «почикали» режиссерскую версию «Белорусского вокзала»? Меньшов тоже настрадался со своими фильмами и Рязанов, но у них и близко нет той ненависти, которой почему-то пропитался Смирнов, которому советская власть, видите-ли «думать мешала», как он истерично заявил в одном из интервью. Радостно, что теперь г-ну Смирнову ничто не мешает клепать свои фильмы, сея ненависть и злобу на ушедшую эпоху!!!
15 марта 2020, 02:21 Ответить
Homer Simson 15 марта 2020, 02:23
в ответ на сообщение Mikhail Kokin от 1 ноября 2019, 12:00
Никак не пойму в чем обида Смирнова, что он с такой периодичностью льёт дерьмо на историю?!🤷‍♂️
15 марта 2020, 02:23 Ответить
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