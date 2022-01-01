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Карди Би
Карди Би Cardi B
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Карди Би

Cardi B

Дата рождения
11 октября 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Композитор

Биография Карди Би

Родилась 11 октября 1992 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.

Популярные фильмы

Форсаж 9
Форсаж 9 (2021)
7.5
Стриптизерши
Стриптизерши (2019)
6.574468
Форсаж 10
Форсаж 10 (2023)
0

Фильмография Карди Би

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Форсаж 10
Форсаж 10 Fast X
боевик, криминал 2023, США
Форсаж 9 7.5
Форсаж 9 Fast & Furious 9
боевик, криминал 2021, США
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Стриптизерши 6.6
Стриптизерши Hustlers
триллер, драма 2019, США
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Новости о Карди Би
Неслабый пол: вышел проморолик «Форсажа 9», посвященный женским персонажам
Неслабый пол: вышел проморолик «Форсажа 9», посвященный женским персонажам
По просьбе детей: Вин Дизель признался, как певица Карди Би попала в каст «Форсажа 9»
По просьбе детей: Вин Дизель признался, как певица Карди Би попала в каст «Форсажа 9»
Вин Дизель заботится о сыне в долгожданном тизере «Форсажа 9»
Вин Дизель заботится о сыне в долгожданном тизере «Форсажа 9»
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