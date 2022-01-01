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Карди Би
Cardi B
Киноафиша
Персоны
Карди Би
Карди Би
Cardi B
Дата рождения
11 октября 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Композитор
Биография Карди Би
Родилась 11 октября 1992 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
Форсаж 9
(2021)
7.5
Стриптизерши
(2019)
6.574468
Форсаж 10
(2023)
0
Фильмография Карди Би
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2023
2021
2019
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
Форсаж 10
Fast X
боевик, криминал
2023, США
7.5
Форсаж 9
Fast & Furious 9
боевик, криминал
2021, США
Смотреть за 1 ₽
6.6
Стриптизерши
Hustlers
триллер, драма
2019, США
Смотреть за 1 ₽
Новости о Карди Би
Неслабый пол: вышел проморолик «Форсажа 9», посвященный женским персонажам
По просьбе детей: Вин Дизель признался, как певица Карди Би попала в каст «Форсажа 9»
Вин Дизель заботится о сыне в долгожданном тизере «Форсажа 9»
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