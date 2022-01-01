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Вай Чин Хо
Вай Чин Хо
Wai Ching Ho
О персоне
Фильмография
Вай Чин Хо
Wai Ching Ho
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Дата рождения
16 ноября 1943
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Гонконг, Китай
Рост
155 см
Биография Вай Чин Хо
Родилась 16 ноября 1943 года. Гонконг, Китай.
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Фильмография Вай Чин Хо
Я краснею
приключения, анимация, комедия
2022, Канада
7.0
Телохранитель бабушки
драма, комедия, криминал
2019, США
6.0
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