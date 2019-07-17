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Лорин Скафария
Лорин Скафария
Lorene Scafaria
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Лорин Скафария
Lorene Scafaria
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Дата рождения
1 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актриса
Биография Лорин Скафарии
Родилась 1 мая 1978 года. Нью-Джерси, США.
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Фильмография Лорин Скафарии
Стриптизерши
триллер, драма
2019, США
6.0
Надоеда
драма, комедия
2015, США
6.0
Ищу друга на конец света
комедия
2012, США
7.0
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17 июля 2019 09:45
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