Содержание:

Лили Рейнхарт — Фильмы

- Лили Рейнхарт — «Ривердэйл»

- «Стриптизерши» с Лили Рейнхарт

Лили Рейнхарт — Личная жизнь

Актриса Лили Рейнхарт родилась 13 сентября 1996 года в городе Кливленд (штат Охайо). Она выросла в городке неподалеку от Бэй Вилладж. С десяти лет девочка начала увлекаться пением, танцами и актерской игрой, поэтому стала умолять маму начать ездить в Нью-Йорк на прослушивания. В 12 лет она уже играла в театре. У Лили также есть две сестры: Тесс Рейнхарт и Хлоя Рейнхарт.

Лили Рейнхарт — Фильмы

Первой ролью в кино для Лили стал эпизод сериала «Закон и порядок: Специальный корпус», а затем она также появилась в шоу Scientastic!. После этого она снялась в своем первом полнометражном фильме «Лилит» в 2011 году. Лили медленно, но уверенно стала продвигаться по карьерной лестнице, сыграв также в фильме «Не махал, а тонул», в подростковой комедии «Короли лета» и в других независимых проектах. Также известна по сериалу «Выживание Джека», который выходил в эфир в 2014 году.

Затем последовала роль в драмеди «Мисс Стивенс», где Рейнхарт появилась вместе с Лили Рэйб и Тимоти Шаламе в главных ролях. Картина рассказывает об учительнице, которая вместе с группой старшеклассников отправляется в поездку на главнейший театральный фестиваль штата. Спустя год снялась в триллере «Хороший сосед», и в этот же год получила одну из основных ролей в популярном сериале «Ривердэйл», ставшим главным шагом на пути к ее успеху.

В феврале 2017 года стало известно, что Лили сыграет в ленте «Галвестон» вместе с Эль Фаннинг и Беном Фостером. Фильм Мелани Лоран вышел в прокат в 2018 году и рассказывает о некогда водившем дружбу с мафией Рое Кэди, который переходит дорогу своему боссу и пускается в бега. По воле случая его спутницей становится молодая проститутка, за жизнь которой он берет ответственность.

В июне 2019-го появилась информация о том, что Лили Рейнхарт сыграет в экранизации романа Кристал Сазерленд «Химические сердца». В этот раз молодой актрисе досталась главная роль — ученицы старших классов Грейс Таун, которая переводится в новую школу и нарушает душевный покой 17-летнего Генри Пейджа, никогда не знавшего любви. Его на экране воплотит Остин Абрамс. Рейнхарт также выступает продюсером картины.

Лили Рейнхарт — «Ривердэйл»

В жизни Лили Рейнхарт все изменилось, когда она получила роль Бетти Купер в подростковом сериале «Ривердэйл», который выпустил телеканал CW. После выхода второго сезона проект перешел в собственность Netflix. Сериал рассказывает об Арчи Эндрюсе и его друзьях, которые живут в спокойном городке Ривердэйл. Но все меняется после внезапного убийства Джейсона Блоссома. Героиня Лили Бетти Купре является возлюбленной Арчи и появляется во всех эпизодах.

«Стриптизерши» с Лили Рейнхарт

В 2019 году в прокат выходит фильм «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес и Констанс Ву. Картина была показана на кинофестивале в Торонто. В центре сюжета — история молодой стриптизерши Дестини, которая знакомится с роковой красоткой Рамоной. Их клиентами становятся бизнесмены с Уолл-Стрит, однако затем случается кризис, и девушкам приходится искать новый способ заработать на жизнь. Тогда они придумывает преступную схему, благодаря которой их роскошная жизнь продолжается. Лили Рейнхарт сыграла в «Стриптизершах» Аннабель, которая вместе с Дестини и Рамоной выкачивает из мужчин деньги.

Лили Рейнхарт — Личная жизнь

В 2017 году Лили Рейнхарт и Коул Спроус, сыгравший вместе с ней в «Ривердэйле», начали встречаться. Об этом стало известно во время Comic Con. Правда, в Сети постоянно появляются слухи, что Спроус и Лили Рейнхарт расстались, однако пара никак их не комментирует и по всей видимости расставаться не думает.