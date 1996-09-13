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Лили Рейнхарт

Lili Reinhart

Дата рождения
13 сентября 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Лили Рейнхарт

Содержание:

Лили Рейнхарт — Фильмы
 - Лили Рейнхарт — «Ривердэйл»
 - «Стриптизерши» с Лили Рейнхарт
Лили Рейнхарт — Личная жизнь

Актриса Лили Рейнхарт родилась 13 сентября 1996 года в городе Кливленд (штат Охайо). Она выросла в городке неподалеку от Бэй Вилладж. С десяти лет девочка начала увлекаться пением, танцами и актерской игрой, поэтому стала умолять маму начать ездить в Нью-Йорк на прослушивания. В 12 лет она уже играла в театре. У Лили также есть две сестры: Тесс Рейнхарт и Хлоя Рейнхарт.

Лили Рейнхарт — Фильмы

Первой ролью в кино для Лили стал эпизод сериала «Закон и порядок: Специальный корпус», а затем она также появилась в шоу Scientastic!. После этого она снялась в своем первом полнометражном фильме «Лилит» в 2011 году. Лили медленно, но уверенно стала продвигаться по карьерной лестнице, сыграв также в фильме «Не махал, а тонул», в подростковой комедии «Короли лета» и в других независимых проектах. Также известна по сериалу «Выживание Джека», который выходил в эфир в 2014 году.

Затем последовала роль в драмеди «Мисс Стивенс», где Рейнхарт появилась вместе с Лили Рэйб и Тимоти Шаламе в главных ролях. Картина рассказывает об учительнице, которая вместе с группой старшеклассников отправляется в поездку на главнейший театральный фестиваль штата. Спустя год снялась в триллере «Хороший сосед», и в этот же год получила одну из основных ролей в популярном сериале «Ривердэйл», ставшим главным шагом на пути к ее успеху.

В феврале 2017 года стало известно, что Лили сыграет в ленте «Галвестон» вместе с Эль Фаннинг и Беном Фостером. Фильм Мелани Лоран вышел в прокат в 2018 году и рассказывает о некогда водившем дружбу с мафией Рое Кэди, который переходит дорогу своему боссу и пускается в бега. По воле случая его спутницей становится молодая проститутка, за жизнь которой он берет ответственность.

В июне 2019-го появилась информация о том, что Лили Рейнхарт сыграет в экранизации романа Кристал Сазерленд «Химические сердца». В этот раз молодой актрисе досталась главная роль — ученицы старших классов Грейс Таун, которая переводится в новую школу и нарушает душевный покой 17-летнего Генри Пейджа, никогда не знавшего любви. Его на экране воплотит Остин Абрамс. Рейнхарт также выступает продюсером картины.

Лили Рейнхарт — «Ривердэйл»

В жизни Лили Рейнхарт все изменилось, когда она получила роль Бетти Купер в подростковом сериале «Ривердэйл», который выпустил телеканал CW. После выхода второго сезона проект перешел в собственность Netflix. Сериал рассказывает об Арчи Эндрюсе и его друзьях, которые живут в спокойном городке Ривердэйл. Но все меняется после внезапного убийства Джейсона Блоссома. Героиня Лили Бетти Купре является возлюбленной Арчи и появляется во всех эпизодах.

«Стриптизерши» с Лили Рейнхарт

В 2019 году в прокат выходит фильм «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес и Констанс Ву. Картина была показана на кинофестивале в Торонто. В центре сюжета — история молодой стриптизерши Дестини, которая знакомится с роковой красоткой Рамоной. Их клиентами становятся бизнесмены с Уолл-Стрит, однако затем случается кризис, и девушкам приходится искать новый способ заработать на жизнь. Тогда они придумывает преступную схему, благодаря которой их роскошная жизнь продолжается. Лили Рейнхарт сыграла в «Стриптизершах» Аннабель, которая вместе с Дестини и Рамоной выкачивает из мужчин деньги.

Лили Рейнхарт — Личная жизнь

В 2017 году Лили Рейнхарт и Коул Спроус, сыгравший вместе с ней в «Ривердэйле», начали встречаться. Об этом стало известно во время Comic Con. Правда, в Сети постоянно появляются слухи, что Спроус и Лили Рейнхарт расстались, однако пара никак их не комментирует и по всей видимости расставаться не думает.

Связи Лили Рейнхарт
Коул Спроус
встречаются Коул Спроус

Популярные фильмы

Ривердэйл 6.7
Ривердэйл (2017)
Мисс Стивенс 6.6
Мисс Стивенс (2016)
Стриптизерши 6.5
Стриптизерши (2019)

Фильмография Лили Рейнхарт

Запретный плод 6.1
Запретный плод Forbidden Fruits
комедия, ужасы, экранизация 2026, США
Смотреть трейлер Рецензия
Американская кабала 6.2
Американская кабала American Sweatshop
драма, детектив, триллер 2025, Германия / США
Химические сердца 6.3
Химические сердца Chemical Hearts
драма, мелодрама 2020, США
Стриптизерши 6.5
Стриптизерши Hustlers
триллер, драма 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Галвестон 6.1
Галвестон Galveston
боевик, триллер 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Ривердэйл 6.7
Ривердэйл
драма, криминал, детектив 2017, США
Мисс Стивенс 6.6
Мисс Стивенс Miss Stevens
драма 2016, США
Смотреть трейлер
Манекенщица The Mannequin
триллер , США
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Новости о Лили Рейнхарт
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Интересные факты о Лили Рейнхарт

- Лили Рейнхарт страдала от затяжной депрессии, однако ее жизнь наладилась, когда внезапно в ее жизнь пришел «Ривердейл».

- Главным вдохновением для Лили Рейнхарт является актриса Эшли Грин.

- Лили Рейнхарт не может жить без сладкого.

Фотографии Лили Рейнхарт

Лили Рейнхарт Лили Рейнхарт Лили Рейнхарт Лили Рейнхарт Лили Рейнхарт Лили Рейнхарт
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