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Стриптизерши Стриптизерши
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Hustlers Стриптизерши 2019 / США
6.7 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Стриптизерши»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Они — волчицы не с Уолл-Стрит, а для Уолл-Стрит. Днем эти девушки ничем не отличаются от остальных, а по ночам превращаются в элитных стриптизерш, клиентами которых становятся главные финансисты Нью-Йорка. Дестини Дороти (Констанс Ву) всего лишь хотела помочь своей маме рассчитаться с долгами и встать на ноги, но встать ради этого приходится у шеста. Скромная и зажатая, она встречает истинную королеву танца — облаченную в шубу поверх нижнего белья Рамону Вега (Дженнифер Лопез). В ее…

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Евгений Стешенко 13 сентября 2019, 02:15
Оценка
Не плохой фильм, но ничего особенно. На раз. Оценка 6 из 10
13 сентября 2019, 02:15 Ответить
Александр Шибанов 14 сентября 2019, 09:27
Оценка
Зачем снимать фильм о поганых разводилах-преступницах? Противно смотреть на этих «героических» куриц. 6 с натяжкой ...
14 сентября 2019, 09:27 Ответить
Alessia 15 сентября 2019, 19:52
Оценка
Фильм ужасный, не советую. Весь фильм не покидает чувство презрения к этим примитивным и тупым девушкам. Они живут по принципу: «Все воруют и я буду. Все убивают и я буду. А что такого то?».
Дженифер Лопес не только сыграла роль стриптизерши, но и стала продюсером фильма. Видимо, Дженифер рассчитывала, что получится остросоциальная драма, но получился вульгарный примитивный фарс. Весь фильм зрителям пытаются внушить, что девушки оказались в безвыходном положении, поэтому им приходится заниматься такими делами. Но вообще-то нормальные люди идут учиться, получают профессию и не рожают от каких-то проходимцев. Эти девушки сами устроили себе проблемы и решили, что для того, чтобы выбраться со дна можно и пожертвовать другими людьми.
И ещё и нашли себе оправдание, что все же так делают. Ну вообще-то не все.
15 сентября 2019, 19:52 Ответить
alfiya7163 17 сентября 2019, 13:21
Оценка
Фильм на троечку ... Яркие костюмы, яркие персонажи, Лопес в главной роли, крутая музыка...короче "обернули" на отлично, а сюжет тухловат, о том как им тяжко и выживали как могли...От безделья посмотреть можно, но только ОДИН раз...
17 сентября 2019, 13:21 Ответить
Nadezhda Kuzmina 17 сентября 2019, 20:48
Оценка
Ничего интресного. Ничего ужасного. Скучновато. Пол зала сидели в телефонах. Специально на этот фильм не пошла бы, но разок все же можно посмотреть( на красотку Лопес)
17 сентября 2019, 20:48 Ответить
Milky Way 17 сентября 2019, 23:33
Оценка
Приятный фильм, с оттенком реализма и без мрачного сюжета. Красивые девушки, танцы, деньги. Подогревает интерес, что основано на реальных событиях.
17 сентября 2019, 23:33 Ответить
Илья Драмшефф-Черкашин 19 сентября 2019, 08:30
Оценка
Я - жертва рекламы! Потратил время зря на унылое говно, прослушав по радио рекламу этого фильма. Дженифер Попез - да! И её задница - крута! Но всё остальное - сюжет затянутый, мало интересных поворотов, всё медленно разливается, как кисель по столу.... Не тратьте зря время, поищите что нибудь получше. Смотрите хорошие фильмы, хотя их стало очень мало.... А импортозамещение смотреть - тоже тошно!
19 сентября 2019, 08:30 Ответить
Алекс Михайлова 27 февраля 2020, 04:45
Оценка
Мне фильм понравился. Даёт пищу для размышлений, если вы сюда, конечно не на зад Дженифер пришли поглазеть и после написать ,что тема сисек была не раскрыта ;) Хотя многим фильм вряд ли понравиться, он может показаться затянутым, местами скучным ,чем то мне напомнил Фильм Большая игра , а так в целом ,если не полениться и обратиться к сторонним источникам ( тот же инет ) можно много чего узнать (если вы владеете английский, на русском мало чего есть ) о стриптизёршах, по которым снят фильм , про кризис в 2008 ( хотя там и так всё ясно ,но есть некоторые интересные истории владельцев бизнеса , которые рассказывают много чего полезного ) и о других вещах
27 февраля 2020, 04:45 Ответить
Оксана Колоскова 10 декабря 2022, 13:56
Оценка
Мне нравится этот фильм Он жизненный как раз показывает всю суть стриптиз бизнеса и есть о чем задуматься что не всё просто так в жизни
10 декабря 2022, 13:56 Ответить
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