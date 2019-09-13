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Они — волчицы не с Уолл-Стрит, а для Уолл-Стрит. Днем эти девушки ничем не отличаются от остальных, а по ночам превращаются в элитных стриптизерш, клиентами которых становятся главные финансисты Нью-Йорка. Дестини Дороти (Констанс Ву) всего лишь хотела помочь своей маме рассчитаться с долгами и встать на ноги, но встать ради этого приходится у шеста. Скромная и зажатая, она встречает истинную королеву танца — облаченную в шубу поверх нижнего белья Рамону Вега (Дженнифер Лопез). В ее…