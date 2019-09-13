Они — волчицы не с Уолл-Стрит, а для Уолл-Стрит. Днем эти девушки ничем не отличаются от остальных, а по ночам превращаются в элитных стриптизерш, клиентами которых становятся главные финансисты Нью-Йорка. Дестини Дороти (Констанс Ву) всего лишь хотела помочь своей маме рассчитаться с долгами и встать на ноги, но встать ради этого приходится у шеста. Скромная и зажатая, она встречает истинную королеву танца — облаченную в шубу поверх нижнего белья Рамону Вега (Дженнифер Лопез). В ее…
Дженифер Лопес не только сыграла роль стриптизерши, но и стала продюсером фильма. Видимо, Дженифер рассчитывала, что получится остросоциальная драма, но получился вульгарный примитивный фарс. Весь фильм зрителям пытаются внушить, что девушки оказались в безвыходном положении, поэтому им приходится заниматься такими делами. Но вообще-то нормальные люди идут учиться, получают профессию и не рожают от каких-то проходимцев. Эти девушки сами устроили себе проблемы и решили, что для того, чтобы выбраться со дна можно и пожертвовать другими людьми.
И ещё и нашли себе оправдание, что все же так делают. Ну вообще-то не все.
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