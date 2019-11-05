Владимир Яковлев (Сергей Бурунов) наконец-то освободился от «демона» в лице Гриши Измайлова (Александр Петров), долгие годы отравлявшего его жизнь. Теперь работа превратилась в земной рай, хозяином которого он стал, обретя безграничную власть и авторитет в полицейском отделе Барвиха-Северное. Впереди светлое будущее: новогодние праздники, долгожданный отдых и главное – генеральские погоны. Эти планы омрачает новость об опасных преступниках, укравших крупную партию алмазов…
Супер фильм! Очень понравилось, смотрится легко, комедия от души.👍
Касательно фильма - уже в четвертом сезоне шутки ниже пояса превратили сериал в третьесортную помойку. Я не ханжа и не против когда шутки "про это" режиссер вставляет к месту, но эти шутки - это как приправа к основному блюду...достаточно одной щепотки. В последних сезонах у сценаристов и режиссера похоже творческий кризис и они стали вставлять шутки ниже пояса везде, где не смогли вытянуть сюжетом. В фильме собственно тенденция не изменилась...плоский примитивный юмор, прозрачный читаемый с самого начала сюжет с прогнозируемой концовкой... очередные Елки вообщем. Один раз посмоиреть можно если хочется совсем уж примитивщины.
А лично мне и всему залу понравилось, фильм реально качественно выполнен, и актёры просто очень круто сыграли свою роль! Да и шутки там есть реально смешные, и там было шуток ниже пояса не больше 3х и то в тему... Сходите на этот крутой фильм, не пожалеете!!!!
Смешноо
Если не придираться
Авторизация по e-mail