Наша рецензия

Владимир Яковлев (Сергей Бурунов) наконец-то освободился от «демона» в лице Гриши Измайлова (Александр Петров), долгие годы отравлявшего его жизнь. Теперь работа превратилась в земной рай, хозяином которого он стал, обретя безграничную власть и авторитет в полицейском отделе Барвиха-Северное. Впереди светлое будущее: новогодние праздники, долгожданный отдых и главное – генеральские погоны. Эти планы омрачает новость об опасных преступниках, укравших крупную партию алмазов…