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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
Киноафиша Фильмы Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 Отзывы о фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 2019 / Россия
7.1 Оцените
145 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Владимир Яковлев (Сергей Бурунов) наконец-то освободился от «демона» в лице Гриши Измайлова (Александр Петров), долгие годы отравлявшего его жизнь. Теперь работа превратилась в земной рай, хозяином которого он стал, обретя безграничную власть и авторитет в полицейском отделе Барвиха-Северное. Впереди светлое будущее: новогодние праздники, долгожданный отдых и главное – генеральские погоны. Эти планы омрачает новость об опасных преступниках, укравших крупную партию алмазов…

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voejkov-naum 5 ноября 2019, 11:40
Обожаю Володьку! обязательно пойлу
5 ноября 2019, 11:40 Ответить
Ян Крюков 12 декабря 2019, 10:50
Оценка
Повезло посмотреть одним из первых. ну что сказать - 5 из 5 от меня летит без вопросов) Фильм реально смешной и находчивый
12 декабря 2019, 10:50 Ответить
n.a.fedotov 12 декабря 2019, 18:12
Оценка
Разочарование...
12 декабря 2019, 18:12 Ответить
almaz93 12 декабря 2019, 18:49
Оценка
Как обычно на высоте. Единственный минус ль того, что сделали 12+, мата и жесткого юмора стало меньше. Советую
12 декабря 2019, 18:49 Ответить
allikv 12 декабря 2019, 19:58
Оценка
А куда делся Петров?
12 декабря 2019, 19:58 Ответить
ferula2011 12 декабря 2019, 23:05
Бурунов как всегда тащит весь фильм
12 декабря 2019, 23:05 Ответить
Алексей Тюняев 13 декабря 2019, 14:10
Оценка
Отдично! Комедия супер пупер! Рекомендую смеялся до слез.
13 декабря 2019, 14:10 Ответить
Mikhail Kokin 13 декабря 2019, 16:01
Оценка
Посмеялся
13 декабря 2019, 16:01 Ответить
alfiya7163 13 декабря 2019, 18:18
Оценка
Рекомендую 100%!
Супер фильм! Очень понравилось, смотрится легко, комедия от души.👍
13 декабря 2019, 18:18 Ответить
Вадим Мазепин 13 декабря 2019, 18:43
Оценка
Редкостная шляпа.
13 декабря 2019, 18:43 Ответить
Nadezhda Kuzmina 13 декабря 2019, 20:16
Оценка
Намного лучше чем первый фильм! Не хотелось уйти из зала. Посмотреть можно)
13 декабря 2019, 20:16 Ответить
Владислав Зотов 13 декабря 2019, 22:44
Оценка
Был приятно удивлен. Рекомендую
13 декабря 2019, 22:44 Ответить
lye2006 14 декабря 2019, 13:42
Оценка
На один раз, большинство шуток - примитив
14 декабря 2019, 13:42 Ответить
Liana Gataullina 14 декабря 2019, 22:28
Оценка
Говно
14 декабря 2019, 22:28 Ответить
fdkl1987 15 декабря 2019, 04:49
Оценка
Как и четвертый и пятый сезоны сериала - провал. Специально зарегистрировался чтобы написать отзыв т.к. заметил что в день премьеры стало появляться много явно продажных отзывов - это печально. Одна - две продажных швали могут погубить весь проект, прошу разработчивов приложения обратить на это внимание.
Касательно фильма - уже в четвертом сезоне шутки ниже пояса превратили сериал в третьесортную помойку. Я не ханжа и не против когда шутки "про это" режиссер вставляет к месту, но эти шутки - это как приправа к основному блюду...достаточно одной щепотки. В последних сезонах у сценаристов и режиссера похоже творческий кризис и они стали вставлять шутки ниже пояса везде, где не смогли вытянуть сюжетом. В фильме собственно тенденция не изменилась...плоский примитивный юмор, прозрачный читаемый с самого начала сюжет с прогнозируемой концовкой... очередные Елки вообщем. Один раз посмоиреть можно если хочется совсем уж примитивщины.
15 декабря 2019, 04:49 Ответить
rudneva63.ru 15 декабря 2019, 11:38
Оценка
Очень достойная комедия!Смотрится на одном дыхании,юмора хватает.Сюжет интересный,однозначно лучше 1 части ,советую 👌🏻
15 декабря 2019, 11:38 Ответить
Виолетта Дымова 15 декабря 2019, 15:40
Оценка
1 часть на много лучше... Да интересно, но не впечатлил😔 разочарована....
15 декабря 2019, 15:40 Ответить
druzhi-olga 16 декабря 2019, 06:51
Оценка
Дурашливый фильм, смотрели с улыбкой. Местами веселый. Не скучный, но хохота в зале не было.
16 декабря 2019, 06:51 Ответить
Марина 16 декабря 2019, 08:03
Оценка
Отличный фильм. Однозначно лучше 1 части
16 декабря 2019, 08:03 Ответить
Инквизиция 16 декабря 2019, 12:49
Оценка
Петрова нет скорее всего потому что он чрезвычайно занят на других сьемках. Я смотреть не успеваю фильмы в которых он успел сняться. Опять же он поднялся отлично на комедии и развивается далее и в других жанрах. Это перспективно для актера. Не хотела смотреть без Петрова, но из любопытства пошла. В том числе еще и потому что остальная афиша пустая. Не на что взгляд положить. Опять же жутко уважаю творчество Бурунова. Единожды войдя в образ он гордо несет его годами. Образ вызывает отклик в моем сердце. Талантище. Думала он вытянет весь фильм. Не угадала. Ребята отлично сработались. Рыбкина тоже отлично вписалась в схему Володька красивый, остальные дико умные а она типа следит за этими интеллигентами. Идея неплоха. Сделано качественно. Не было провисания. Ржака на одном дыхании. Получила удовольствие. Второй день хожу под впечатлением. Сыгранный коллектив, роли зачетно с схеме распределены. Жалко что 12+. Я б не отказалась поострее. Бурунову идет флер романтичного героя в русских непереводимых фольклорных традициях. Далеко не елки. И слава богу. В нашем русском юморе ниже пояса гораздо больше треша за счет четкой вписки в образ и сюжет по сравнению с имбицильным пендосовским. Насчет продажных коментов хочу ответить. Обосрать творчество других людей и за счет этого самореализоваться это удел убогих. Критика должна быть четкая и по существу. Все остальное показывает лишь низкий уровень интеллектуального развития. Ребята отлично сработали - залы битком. Рубанут бабла. Я за них рада. Жаба не душит. Ибо не голодаю и завидовать нечему. А писать хвалебные коменты тупому америкосовскому говну даже за деньги стремно. Не потому что непатриотично. А потому что ленивых и неполноценных умственно засранцев не люблю. Нет мозга- сиди вышивай крестиком, а не отмывай бабло мафии снимая бред сивой кобылы. За фильм ставлю зачет. 7 из 10. Из комедий 2019 года - лучшая и оставляет далеко позади остальные. Они этому фильму не конкуренты
16 декабря 2019, 12:49 Ответить
ira12031987 16 декабря 2019, 19:30
Оценка
Это ж говно редкостное ! Тупой , тупой , тупой фильм ! Примитивные , ПРИМИТИВНЫЕ шутки 😖 ... не ходите. Этот фильм несёт абсолютно безалаберные и деструктивные идеи в общество ! Чувство омерзения от него. Смотреть такое - неуважение к себе.
16 декабря 2019, 19:30 Ответить
Александр Шибанов 16 декабря 2019, 21:26
Оценка
1-ю часть не смотрел. Так что про лучше/хуже молчу. Вполне смотрибельная комедия, без суровой пошлятины (12+). Остался доволен просмотром. Смех в зале БЫЛ, по крайней мере на моем сеансе.
16 декабря 2019, 21:26 Ответить
Юлия Мур 16 декабря 2019, 21:49
Оценка
На одтн раз. Смешно было только в конце, немно
16 декабря 2019, 21:49 Ответить
Людмила Валешняя 17 декабря 2019, 22:07
Оценка
Тупые шутки,юмор весь ниже пояса,не интересный,хорошо что не взяли ребенка 13 лет,ушли бы тогда после первых 10 минут,СТЫДОБА!!!!!Не ходите,если уважаете себя,
17 декабря 2019, 22:07 Ответить
poshehonec 18 декабря 2019, 10:50
Оценка
Забавно. Вроде, не так пошло, как в первой части. Короче, вполне смотрибельно)
18 декабря 2019, 10:50 Ответить
vlarenok 19 декабря 2019, 21:56
Оценка
Скучно, предсказуемо и мало смешных шуток.
19 декабря 2019, 21:56 Ответить
missfito 22 декабря 2019, 17:27
Оценка
Мне понравилось!!!
22 декабря 2019, 17:27 Ответить
Djiday_55 23 декабря 2019, 13:57
Оценка
Унылое говно
23 декабря 2019, 13:57 Ответить
Александр Вареник 24 декабря 2019, 11:21
Оценка
Блестящее кино! Спасибо Илье Куликову что продолжает радовать!
24 декабря 2019, 11:21 Ответить
9121068887 24 декабря 2019, 21:46
Оценка
Отличный фильм!!! Посмеялись от души и с большим удовольствием!!!
24 декабря 2019, 21:46 Ответить
Сергей Повстяной 26 декабря 2019, 00:03
Оценка
Это просто кусок говна!
26 декабря 2019, 00:03 Ответить
irina-griga 27 декабря 2019, 21:40
Оценка
Отвратительно! Ни одной нормальной шутки. Полный провал
27 декабря 2019, 21:40 Ответить
Анна Назарова 28 декабря 2019, 10:03
Оценка
Честно говоря очень удивлена плохими отзывами. Мы с мужем и сыном смеялись от души. Вы же знаете на какой жанр идёте - будьте готовы к таким шуткам и такому юмору. Остались довольны
28 декабря 2019, 10:03 Ответить
Олег 28 декабря 2019, 10:57
Оценка
Не понравился.
28 декабря 2019, 10:57 Ответить
Полина Никольская 28 декабря 2019, 21:52
Оценка
Фильм СУПЕР! А те кто пишут что слишком много не смешных шуток-вы просто старые бумеры, сидите лучше в своей контурке и смотрите старые фильмы если вам так лучше будет)
А лично мне и всему залу понравилось, фильм реально качественно выполнен, и актёры просто очень круто сыграли свою роль! Да и шутки там есть реально смешные, и там было шуток ниже пояса не больше 3х и то в тему... Сходите на этот крутой фильм, не пожалеете!!!!
28 декабря 2019, 21:52 Ответить
Алёна Парфёнова 30 декабря 2019, 14:27
Оценка
говно. даже трети уровня сериала или первой новогодней части нет. тем кто это читает лучше пойти на любой другой проходной фильм, может даже не появится желания уйти посреди фильма.
30 декабря 2019, 14:27 Ответить
Дмитрий Литвинюк 1 января 2020, 11:39
Оценка
Очень хороший фильм, посмеялся от души, а хейтеры пусть смотрят оскаровские драмы или примитив от Саши Барона Коэна
1 января 2020, 11:39 Ответить
Анастасия Чекурова 2 января 2020, 19:56
Оценка
Печаль беда.. так много ожиданий и такое разочарование.. глупые, неуместные и дешевые спецэффекты, отсутствие шуток и адекватного сюжета, вот полное и точное описание.
2 января 2020, 19:56 Ответить
Паха Гагарин 3 января 2020, 15:07
Оценка
Поржал и хорошо) Просто нормальная русская комедия. Зачет короче
3 января 2020, 15:07 Ответить
kneht69 4 января 2020, 10:38
Оценка
Если бы не актёры, ... и их талант, особенно Бурунова, - провал полный. А так на троичку
4 января 2020, 10:38 Ответить
plzhieva 4 января 2020, 17:06
Оценка
Так себе, какой то примитивный юмор.первая часть была лучше.
4 января 2020, 17:06 Ответить
stick.78 6 января 2020, 01:29
Один раз посмотреть можно
Смешноо
Если не придираться
6 января 2020, 01:29 Ответить
cool.nikitos48 6 января 2020, 07:12
Наверное только в это кинотеатре при звонке на их номер он постоянно отключен
6 января 2020, 07:12 Ответить
Ольга Градович 7 января 2020, 12:39
Оценка
Главное, что весело. Ничего плохого про фильм не скажу. Повеселил отлично
7 января 2020, 12:39 Ответить
Juli Privalova 9 января 2020, 15:36
Оценка
Такой шлак. Думала Бурунов спасет ситуацию, но нет. В первые 20 минут уже уйти хочется.
9 января 2020, 15:36 Ответить
guzelmukhutdinova 13 января 2020, 22:40
Оценка
Смешное , понравился
13 января 2020, 22:40 Ответить
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