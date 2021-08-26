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Кирилл Нагиев

Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев
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Дата рождения
31 августа 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
186 см
Личные связи
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
отец и сын
Биография Кирилла Нагиев

Кирилл Нагиев – российский актер, родился 31 августа 1989 года в Ленинграде. Его отец – на момент рождения Кирилла еще неизвестный студент Дмитрий Нагиев, а мать – будущая радиоведущая и писательница Алиса Шер. В детстве родители отдали его на воспитание бабушке и деду, от которых он перенял мечту стать хирургом или археологом.

Мальчик еще в детстве столкнулся с тем, что у звезд очень непростая личная жизнь: из-за ролей отца в «Осторожно, модерн!», где тот часто надевал платья, его задирали в школе, фанатки кричали под окнами. Это отбивало всякое желание стать актером. В детстве отец часто брал его на съемки – не с кем было оставить ребенка – поэтому изнанку сцены Кирилл изучил хорошо. Дебют младшего Нагиева состоялся на ТВ в сериале про прапорщика Задова, где он сыграл санитара.

К восемнадцати годам Кирилл пересмотрел свои планы на жизнь и поступил во МХАТ, откуда после второго курса перевелся в СПбГАТИ. Во время учебы актер сыграл несколько ролей в сериалах, но узнаваемость к нему пришла после роли в фильме «Бригада: Наследник». В начале карьеры с поиском ролей Кириллу помогал отец – Нагиев-старший, но со временем эта помощь стала не нужна.

Актер предпочитает не размениваться на небольшие роли в кино, берет только интересные проекты.

Интересные факты о Кирилле Нагиев
  • В детстве актер мечтал стать хоккеистом, но отец записал его на борьбу, которая совершенно ему не нравилась. Впрочем, став взрослым, актер исполнил свое желание.
  • Актер больше 15 лет катается на сноуборде, причем выбирает исключительно неподготовленные спуски.
  • Помимо актерской карьеры, занимается бизнесом: развивает туризм в Карелии, сдает домики в лесу людям, привыкшим к городскому комфорту, но мечтающим провести время в лесу.
  • Актер обожает собак: у него дома живет стаффордширский терьер.
  • Вместе с Еленой Летучей вел «Ревизорро-шоу» на канале «Пятница» в 2016 году.
  • С 2019 года служит в театре им. Ленсовета.
Фильмография Кирилла Нагиев
Декабрь
Декабрь
драма, биография 2022, Россия
0.0
Стендап под прикрытием
Стендап под прикрытием
комедия 2021, Россия
5.0
Тень звезды
Тень звезды
мелодрама, триллер, мюзикл 2020, Россия
5.0
Марафон желаний
Марафон желаний
комедия, мелодрама 2020, Россия
6.0
Холоп
Холоп
комедия 2019, Россия
8.0
Синдбад. Пираты семи штормов
Синдбад. Пираты семи штормов
анимация 2016, Россия
5.0
Территория Джа
Территория Джа
фантастика 2014, Россия / Казахстан / Австралия
2.0
Бригада. Наследник
Бригада. Наследник
боевик 2012, Россия
4.0
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Александр Петров возглавил рейтинг самых востребованных молодых российских актеров Также в топ-5 вошли Милош Бикович и Кирилл Нагиев.
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26 августа 2021 10:28
Кирилл Нагиев против Валентины Мазуниной в трейлере комедии «СтендОпер» Она шутить не будет.
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29 сентября 2020 11:53
Съемки комедии «СтендОпер» с Владимиром Епифанцевым и Ефимом Шифриным подошли к концу На экраны фильм выйдет этой зимой.
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10 сентября 2020 11:33
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«Ему нравится работать за 20 тысяч»: Нагиев рассекретил зарплату своего сына Кирилла в театре У знаменитого артиста и его наследника разные подходы к творчеству.
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20 февраля 2021 12:19
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