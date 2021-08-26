Кирилл Нагиев – российский актер, родился 31 августа 1989 года в Ленинграде. Его отец – на момент рождения Кирилла еще неизвестный студент Дмитрий Нагиев, а мать – будущая радиоведущая и писательница Алиса Шер. В детстве родители отдали его на воспитание бабушке и деду, от которых он перенял мечту стать хирургом или археологом.

Мальчик еще в детстве столкнулся с тем, что у звезд очень непростая личная жизнь: из-за ролей отца в «Осторожно, модерн!», где тот часто надевал платья, его задирали в школе, фанатки кричали под окнами. Это отбивало всякое желание стать актером. В детстве отец часто брал его на съемки – не с кем было оставить ребенка – поэтому изнанку сцены Кирилл изучил хорошо. Дебют младшего Нагиева состоялся на ТВ в сериале про прапорщика Задова, где он сыграл санитара.

К восемнадцати годам Кирилл пересмотрел свои планы на жизнь и поступил во МХАТ, откуда после второго курса перевелся в СПбГАТИ. Во время учебы актер сыграл несколько ролей в сериалах, но узнаваемость к нему пришла после роли в фильме «Бригада: Наследник». В начале карьеры с поиском ролей Кириллу помогал отец – Нагиев-старший, но со временем эта помощь стала не нужна.

Актер предпочитает не размениваться на небольшие роли в кино, берет только интересные проекты.