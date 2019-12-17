Марина (Аглая Тарасова), маникюрша из Воронежа, собирается замуж за своего бойфренда Лешу (Макар Запорожский), но за пару дней до намеченного похода в ЗАГС теряет паспорт. Поиск документа вскрывает давно зревший семейный конфликт: мама Леши (Юлия Ауг) хочет видеть невестой сына совсем другую девушку. Лучшая подруга (Мария Миногарова) зовет героиню в Ханты-Мансийск, где как раз проходит съезд поклонников «Марафона желаний» — реально существующего тренинга, в рамках которого,…
и что очень приятно полна позитивных и мотивирующих месседжей.
А ведь могла бы и пропустить такой заряд позитива, посмотрев с утра отзывы в афише, у мння сложилось впечатление , что кто то раздувает анти компанию.
Всем советую посмотреть и сделатб выводы самостоятельно.
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