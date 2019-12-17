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Марафон желаний Марафон желаний
Киноафиша Фильмы Марафон желаний Отзывы о фильме «Марафон желаний»
Марафон желаний 2020 / Россия
6.4 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Марафон желаний»

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Наша рецензия

Марина (Аглая Тарасова), маникюрша из Воронежа, собирается замуж за своего бойфренда Лешу (Макар Запорожский), но за пару дней до намеченного похода в ЗАГС теряет паспорт. Поиск документа вскрывает давно зревший семейный конфликт: мама Леши (Юлия Ауг) хочет видеть невестой сына совсем другую девушку. Лучшая подруга (Мария Миногарова) зовет героиню в Ханты-Мансийск, где как раз проходит съезд поклонников «Марафона желаний» — реально существующего тренинга, в рамках которого,…

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Слава Крулатов 17 декабря 2019, 21:23
Чисто по трейлеру, то очень даже прикольно и находчиво выходит)
17 декабря 2019, 21:23 Ответить
Елизавета Козлова 12 января 2020, 11:35
Такая ересть выходит для того чтоб девушки заманивали перед 14 февраля.
12 января 2020, 11:35 Ответить
stick.78 24 января 2020, 14:56
Оценка
Мдаа, и трейлера Хватило чтобы понять какая чушь ! Сказки для девочек !
24 января 2020, 14:56 Ответить
Lyus Ka 24 января 2020, 21:53
Классный фильм 👏👏
24 января 2020, 21:53 Ответить
zdoll16 25 января 2020, 10:46
Оценка
Фильм полное г💩💩💩о! Не стоит своих денег! Скучно, не интересно, актерская игра- дно
25 января 2020, 10:46 Ответить
Евгения Тарасова 25 января 2020, 13:05
Оценка
Скучно(
25 января 2020, 13:05 Ответить
Элина Аторакалян 26 января 2020, 13:55
Отличный легкий фильм, весь зал смеялся)
26 января 2020, 13:55 Ответить
lastik80-dog 26 января 2020, 22:14
Легкий и позитианый фильм, да наивный да детский, но очень добрый и трогательный, я не пожалела что пошла! Пусть у всех сбываются мечты!
26 января 2020, 22:14 Ответить
Екатерина Ямщикова 27 января 2020, 11:37
Хороший фильм
27 января 2020, 11:37 Ответить
Максим Шестаков-Ком 28 января 2020, 11:37
Оценка
Фильм просто супер! Полнейшая мотивация Вам обеспечена! Такой глубокий смысл, что пипец. Всем советую, риал.
28 января 2020, 11:37 Ответить
valtoliver 28 января 2020, 15:45
Оценка
Отличная совоеменная комедия, давно я так в кино не смеялась и весь зал просто ржал.
и что очень приятно полна позитивных и мотивирующих месседжей.
А ведь могла бы и пропустить такой заряд позитива, посмотрев с утра отзывы в афише, у мння сложилось впечатление , что кто то раздувает анти компанию.
Всем советую посмотреть и сделатб выводы самостоятельно.
28 января 2020, 15:45 Ответить
Арина Михеева 28 января 2020, 23:23
Оценка
Настолько бестолковый и нудный фильм, главная героиня вечно ноющая дура.
28 января 2020, 23:23 Ответить
Инквизиция 30 января 2020, 12:49
Оценка
Легкий и позитивный фильм. Идет в режиме нон-стоп. Нет возможности оторваться покурить. Каждый эпизод отлично отыгран. Фильм удачно скомпонован. Второстепенные роли яркими пятнами выделяются в красивом букете фильма. Мои респекты Миногаровой и Трояновой. Миногарова для дебютантки отлично блестнула ярким образом. Троянова как всегда перетянула все внимание на себя. Аглая умничка - это ее роль. Партнер практически на ее фоне не отсвечивал. Грамотно и по сценарию. Выбор такого актера в принципе понятен. Все до мелочей и до малейшего эпизода блестяще отыграно. Сценаристу, режиссеру мои респекты. Подбор актеров - бомба. 7 из 10
30 января 2020, 12:49 Ответить
Инквизиция 30 января 2020, 13:09
Оценка
Кстати зал был битком. Почему то трамблы были технические - с трех раз так и не смогли купить по безналу и пришлось перед сеансом брать в кассе. За 25 мин до фильма билеты были только на 1 и 2 ряд.
30 января 2020, 13:09 Ответить
anastas-kov-91 2 февраля 2020, 23:44
Полный отстой...
2 февраля 2020, 23:44 Ответить
19drakon78 4 февраля 2020, 21:12
Оценка
Смешная комедия. Позитивная.
4 февраля 2020, 21:12 Ответить
Дмитрий Петров 5 февраля 2020, 15:45
Оценка
такой дури я давно не смотрел, зря потратил время и деньги
5 февраля 2020, 15:45 Ответить
alfiya7163 6 февраля 2020, 18:36
Оценка
Фильм понравился: легкий, смешной, с Хеппи-эндом, то что сейчас так не хватает в жизни.
6 февраля 2020, 18:36 Ответить
Samara 6 февраля 2020, 22:46
Оценка
Нам очень понравилось) молодцы
6 февраля 2020, 22:46 Ответить
sergeinevajno5 10 февраля 2020, 06:40
Оценка
Фильм полное г....о.скучно,нужно.не стоит тратить ни деньги,ни свое время.
10 февраля 2020, 06:40 Ответить
Nadezhda Kuzmina 19 февраля 2020, 10:21
Оценка
Редкостное говнище. Не смогли досмотреть до конца, ушли раньше.
19 февраля 2020, 10:21 Ответить
Ирина 25 февраля 2020, 03:05
Оценка
Фильм- тупо пиар и ПРОПЛАЧЕННАЯ РЕклама марафона. ЗАТЯНУТ. НУДНЫЙ. ПОЛНЫЙ БРЕД... ИСКРЕННЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
25 февраля 2020, 03:05 Ответить
Maryka 26 марта 2023, 11:28
Оценка
Думаю получилось, что надо👌 Легко, забавно, иронично, романтично, смешно и очень вдохновляюще💗 Прекрасный актёрский дуэт, который смотрится очень гармонично👫 Крутая многолюдная локация с реальными пассажирами и не только😉 Саундтреки, которые теперь хочется напевать, как можно чаще и громче🎤 Шутки, от которых прям в голос🤣 Посыл, такой вдхновляющий и заразительный, что хочется купить блокнот и писать📒 А главное огромная команда бесконечно влюбленных в киноискусство людей, благодаря которым #такоекино случилось на больших экранах: яркая, слаженная, профессиональная и безумно талантливая😎 Удалось понаблюдать за работой закадровых творцов изнутри - это #чистыйкайф 🔥С премьерой🎬 Еще больше вдохновения, творческой реализации и зрительской любви🤗 з.ы. обязательно мечтайте и, тогда всё будет🙏
26 марта 2023, 11:28 Ответить
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