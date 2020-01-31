«Гретель и Гензель»: Рецензия Киноафиши

«Жил на опушке дремучего леса бедный дровосек со своей женой и двумя детьми; мальчика звали Гензель, а девочку — Гретель». Уверен, вы знаете эту сказку братьев Гримм, а теперь представьте её в формате современного сказочного пост-хоррора.

За последние несколько лет жанр авторского пост-хоррора наконец выполз из фестивального гетто и проник в мэйнстрим. Необычные жанровые картины, успешно совмещающие в себе шаблонные джампскейры, бергмановский модернизм и мамблкоровские диалоги стали не просто нормой, но и популярным трендом. Имена Роберта Эггерса («Маяк», «Ведьма»), Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние») и Майка Флэнегана («Доктор Сон», «Призраки дома на холме») оказались в топе самых популярных и самых обсуждаемых постановщиков современности. В январе 2020 года в этом культовом пантеоне должно было появиться четвертое имя — Оз Перкинс. Новый фильм режиссера «Гретель и Гензель» выглядел именно тем самым пропуском в высшую лигу, которого так не хватало для профессиональной прокачки автору «Февраля» и «Прелести, живущей в доме».

Гретель и Гензель

Оз Перкинс был будто рождён, чтобы стать легендой хоррора. История его жизни напоминает настоящие готические романы. Легендарный предок Перкинсов был среди первых поселенцев, прибывших в Америку на борту «Мэйфлауэра». Отец режиссёра, актёр Энтони Перкинс, сыграл в 1960 году в фильме Хичкока «Психоз» самого известного серийного убийцу в истории кинематографа — Нормана Бейтса. Когда спустя почти четверть века после выхода бессмертного шедевра студия Universal решит снять сиквел, восьмилетний Оз сыграет в этом фильме Нормана Бейтса в детстве, превратив франшизу в семейное проклятие. Десять лет спустя отец Оза скончается от СПИДа во время съемок третьего сиквела, мать погибнет на борту самолёта, который вонзится в одну из Башен-Близнецов 11 сентября 2001 года. Готика в чистом виде.

Дебютный режиссерский проект Оза Перкинса «Февраль» окажется пять лет назад в программе дюжины кинофестивалей от Торонто до Невшателя. Новичок продемонстрирует не только хороший почерк, но также склонность к нелинейному повествованию, невероятное чутье при выборе молодых актрис, а ещё редкое умение по выстраиванию неспешной, но очень густой атмосферы. Также в первом фильме появится и маслянистое зло, которое будет сползать по пальцам героинь в каждом следующем фильме Оза. Второй фильм Перкинса, «Я прелесть, живущая в доме», зацементирует его репутацию и станет одним из первых серьезных релизов платформы Netflix.

Гретель и Гензель

Сказочным героям обычно приходится пройти три испытания, где последнее оказывается самым сложным и мучительным. Чаще всего — проверка славой. Именно таким испытанием стал для Оза Перкинса его третий фильм — «Гретель и Гензель», и я не уверен, что он с этим испытанием до конца справился. Перед нами все любимые мотивы и приёмы автора. В первую очередь образ главной героини, которая буквально на наших глазах превращается из девочки в женщину, после чего оказывается вовлечена взрослыми в экзистенциальную петлю из одиночества, отчаяния и мистического зла. Петлю, из которой нет возврата даже бывалой ведьме. И уж особенно если ты — модный режиссер, который попал в ловушку крупной киностудии, пропустившей твою историю через собственные огонь, воду и медные ножницы.

На заставке фильма про Гретель — лого в очередной раз вернувшейся из небытия студии Orion Pictures. Легенды 80-х, в библиотеке которой, например, первый «Терминатор», первый «Робокоп» и первый фильм про Джона Рэмбо. Вместе с Orion Pictures Перкинс получил на главную роль 17-летнюю Софи Лиллис из дилогии «Оно». Мексиканского оператора Гало Оливареса, официального наследника богоподобного Чиво Любецки. А также французского композитора-электронщика Робина Кудера. Каждый фанат хорроров помнит его музыку из ремейка «Маньяка» с Элайджей Вудом, и саундтрек к «Гретель и Гензель» предсказуемо становится главным козырем сказочной картины, к которому многие еще неоднократно вернутся. В первую очередь фанаты братьев Гримм и жанра пост-хоррор.

Феликс Зилич