Наша рецензия

«Жил на опушке дремучего леса бедный дровосек со своей женой и двумя детьми; мальчика звали Гензель, а девочку — Гретель». Уверен, вы знаете эту сказку братьев Гримм, а теперь представьте её в формате современного сказочного пост-хоррора. За последние несколько лет жанр авторского пост-хоррора наконец выполз из фестивального гетто и проник в мэйнстрим. Необычные жанровые картины, успешно совмещающие в себе шаблонные джампскейры, бергмановский модернизм и мамблкоровские…