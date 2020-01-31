Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Временные ограничения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гретель и Гензель Гретель и Гензель
Киноафиша Фильмы Гретель и Гензель Отзывы о фильме «Гретель и Гензель»
Gretel and Hansel Гретель и Гензель 2019 / США
5.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Гретель и Гензель»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Жил на опушке дремучего леса бедный дровосек со своей женой и двумя детьми; мальчика звали Гензель, а девочку — Гретель». Уверен, вы знаете эту сказку братьев Гримм, а теперь представьте её в формате современного сказочного пост-хоррора. За последние несколько лет жанр авторского пост-хоррора наконец выполз из фестивального гетто и проник в мэйнстрим. Необычные жанровые картины, успешно совмещающие в себе шаблонные джампскейры, бергмановский модернизм и мамблкоровские…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Василий Гоманюк 31 января 2020, 11:50
Оценка
Хорошая сказка .
31 января 2020, 11:50 Ответить
19drakon78 31 января 2020, 21:01
Страшная хоть сказка? Стоит смотреть?
31 января 2020, 21:01 Ответить
maxgamecki 1 февраля 2020, 19:15
Страшная муть
1 февраля 2020, 19:15 Ответить
zdoll16 2 февраля 2020, 06:53
СКАЗКА для подростков (страшная? 3,5 из 10) со счастливым концом
💩💩💩💩не понравилось!
2 февраля 2020, 06:53 Ответить
udavf 2 февраля 2020, 17:33
Очень атмосферный фильм, жаль финал чуть подкачал
2 февраля 2020, 17:33 Ответить
Влад Ермак 3 февраля 2020, 19:13
Оценка
Если вам не жалко потратить 200 рублей за полтора часа , то можно сходить. Сюжет написан на коленке , ни одного страшного момента . Категорически не советую не смотреть данный фильм .
3 февраля 2020, 19:13 Ответить
Влад Ермак 3 февраля 2020, 19:15
Оценка
P.S. Категорически советую .
3 февраля 2020, 19:15 Ответить
Игорь Галицкий 3 февраля 2020, 21:47
Полный отстой, выброшенные деньги и время.
3 февраля 2020, 21:47 Ответить
Lidamaer 4 февраля 2020, 00:55
Оценка
Атмосферный подтверждаю))
4 февраля 2020, 00:55 Ответить
Denis Andreevich 5 февраля 2020, 19:11
Оценка
Фильм на один раз
5 февраля 2020, 19:11 Ответить
Кристина Алискина 15 февраля 2020, 12:26
Оценка
Дичайшая чушь, сценарий, актерская игра, смысловая нагрузка - в этом фильме просто не за что зацепиться, все действие происходит, по большому счету, в одном доме, и фильм скучный, очень, очень скучный. Это просто какой-то длинный нудный клип, а не фильм
15 февраля 2020, 12:26 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 249 комментариев
До рассвета
До рассвета 18 комментариев
Король неба
Король неба 11 комментариев
Пять ночей у Фредди
Пять ночей у Фредди 4 комментария
Переводчик
Переводчик 6 комментариев
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI 50 комментариев
Остров иллюзий
Остров иллюзий 2 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 42 комментария
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 19 комментариев
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 14 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 6 комментариев
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 13 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 29 комментариев
Мегалодон
Мегалодон 18 комментариев
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App