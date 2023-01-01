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Уроки фарси Уроки фарси
Киноафиша Фильмы Уроки фарси Уроки фарси, 2019: актеры и роли
Persian Lessons Уроки фарси 2019 / Россия / Германия / Беларусь
7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Уроки фарси, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вадим Перельман Вадим Перельман Vadim Perelman
В ролях
Ларс Айдингер Ларс Айдингер Lars Eidinger Науэль Перес Бискаярт Науэль Перес Бискаярт Nahuel Pérez Biscayart Леони Бенеш Леони Бенеш Leonie Benesch Софья Гершевич Софья Гершевич Александр Байер Александр Байер Alexander Beyer Нико Эрентайт Нико Эрентайт Nico Ehrenteit
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