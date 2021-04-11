Наша рецензия

Бельгиец Жиль Кремье (Науэль Перес Бискаярт) не первый час трясется на сельских дорогах с другими пленными еврейского происхождения в кузове грузовика. Разговор с собратом по несчастью не проходит даром, тот, в обмен на половину бутерброда, предлагает отдать сборник сказок, который, по заверениям голодного мужчины, если бы не военное время, можно было бы загнать втридорога. Книга в самом деле оказывается бесценной: всех пленников расстреливают, а Жиль, используя как аргумент свое приобретение…