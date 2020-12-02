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Науэль Перес Бискаярт
Науэль Перес Бискаярт
Nahuel Pérez Biscayart
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Науэль Перес Бискаярт
Nahuel Pérez Biscayart
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Дата рождения
6 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Науэля Переса Бискаярта
Родился 6 марта 1986 года. Буэнос-Айрес, Аргентина.
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Фильмография Науэля Переса Бискаярта
Чужак
триллер
2019, Аргентина
5.0
Уроки фарси
драма, военный
2019, Россия / Германия / Беларусь
7.0
120 ударов в минуту
драма
2017, Франция
7.0
До свидания там, наверху
комедия, приключения, драма
2017, Франция
6.0
Сука - судьба
драма
2017, Франция
5.0
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2 декабря 2020 10:08
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