Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Леони Бенеш
Леони Бенеш
Leonie Benesch
О персоне
Фильмография
Новости
Леони Бенеш
Leonie Benesch
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 апреля 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Гамбург, Германия
Биография Леони Бенеш
Развернуть
Фильмография Леони Бенеш
Уроки фарси
драма, военный
2019, Россия / Германия / Беларусь
7.0
Пикко
криминал, драма, триллер, ужасы
2010, Германия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сериал «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом получит второй сезон
Также продюсеры работают над экранизацией «Путешествия к центру Земли».
Написать
29 ноября 2021 16:23
Дэвид Теннант отправляется в увлекательное и опасное приключение в трейлере «Вокруг света за 80 дней»
В ролике огласили дату премьеры сериала.
Написать
26 ноября 2021 12:22
Объявлена дата премьеры сериала «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом
Новые эпизоды будут выходить каждое воскресенье на телеканале PBS.
Написать
26 октября 2021 13:45
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»