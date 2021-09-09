Премьеры апреля: возвращение легендарной саги, российский кинокомикс и новый «Мортал Комбат»

В преддверии «Оскара» на российские экраны придут два крупных номинанта этой премии, а также немало других интересных фильмов в разных жанрах. Выбор есть для любой категории зрителей.