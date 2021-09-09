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Вадим Перельман
Вадим Перельман
Vadim Perelman
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Вадим Перельман
Vadim Perelman
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Дата рождения
8 сентября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Киев, СССР (Украина)
Биография Вадима Перельмана
Родился 8 сентября 1963 года. Киев, СССР (Украина).
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Фильмография Вадима Перельмана
Уроки фарси
драма, военный
2019, Россия / Германия / Беларусь
7.0
Купи меня
мелодрама
2017, Россия
6.0
Мгновения жизни
триллер, драма
2007, США
7.0
Дом из песка и тумана
драма
2003, США
7.0
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