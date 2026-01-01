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Фильмография
Никола Коррейя-Дамуд
Nicola Correia-Damude
Киноафиша
Персоны
Никола Коррейя-Дамуд
Никола Коррейя-Дамуд
Nicola Correia-Damude
Дата рождения
21 июня 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Николы Коррейя-Дамуд
Родилась 21 июня 1981 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Популярные фильмы
8.3
Засланец из космоса
(2021)
7.2
Частные сыщики
(2016)
7.2
Настройщик
(2025)
Фильмография Николы Коррейя-Дамуд
Я тебя отыщу
драма, криминал, триллер
2026, США
7
В глуши
криминал, триллер, детектив
2025, США
7.2
Настройщик
Tuner
криминал, драма, музыка
2025, Канада / США
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5.7
Умирает на виду
Dying in Plain Sight
драма
2024, США
5.8
Мой шпион: Вечный город
My Spy: The Eternal City
боевик, комедия
2024, США
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Летучие медики
драма, мелодрама
2022, Канада
8.3
Засланец из космоса
драма, комедия, фантастика
2021, США
6
Республика Сары
драма
2021, США
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