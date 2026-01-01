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Никола Коррейя-Дамуд
Никола Коррейя-Дамуд Nicola Correia-Damude
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Никола Коррейя-Дамуд

Nicola Correia-Damude

Дата рождения
21 июня 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Николы Коррейя-Дамуд

Родилась 21 июня 1981 года. Торонто, Онтарио, Канада.

Популярные фильмы

Засланец из космоса 8.3
Засланец из космоса (2021)
Частные сыщики 7.2
Частные сыщики (2016)
Настройщик 7.2
Настройщик (2025)

Фильмография Николы Коррейя-Дамуд

Я тебя отыщу
Я тебя отыщу
драма, криминал, триллер 2026, США
В глуши 7
В глуши
криминал, триллер, детектив 2025, США
Настройщик 7.2
Настройщик Tuner
криминал, драма, музыка 2025, Канада / США
Смотреть трейлер
5.7
Умирает на виду Dying in Plain Sight
драма 2024, США
Мой шпион: Вечный город 5.8
Мой шпион: Вечный город My Spy: The Eternal City
боевик, комедия 2024, США
Смотреть трейлер
Летучие медики
Летучие медики
драма, мелодрама 2022, Канада
Засланец из космоса 8.3
Засланец из космоса
драма, комедия, фантастика 2021, США
Республика Сары 6
Республика Сары
драма 2021, США
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