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Кристен Шаал
Кристен Шаал
Kristen Schaal
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Кристен Шаал
Kristen Schaal
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Дата рождения
24 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Лонгмонт, Колорадо, США
Рост
174 см
Биография Кристен Шаал
Родилась 24 января 1978 года. Лонгмонт, Колорадо, США.
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Фильмография Кристен Шаал
Закусочная Боба
анимация, комедия
2022, США
7.0
Команда котиков
анимация
2021, ЮАР
8.0
Мой шпион
комедия, семейный
2019, США
7.0
Свадьба моей бывшей
комедия
2017, США
5.0
Видели ночь
комедия
2017, США
5.0
Большой босс
комедия
2016, США
5.0
Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия
2013, США
7.0
История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения
2009, США
7.0
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