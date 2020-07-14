«Мой шпион»: Рецензия Киноафиши

Джей Джей (Дэйв Батиста) — сверхсекретный суперагент ЦРУ, бывший военный, способный убить листом бумаги, выполняющий самые сложные задания. Но во время одного из них он со своей неуклюжей напарницей, аналитиком Бобби (Кристен Шаал), сильно фейлит, попав на камеру девятилетней Софи (Хлоя Коулмен). Теперь девочка шантажирует агентов, угрожая слить запись в Сеть. В обмен на молчание девочка хочет научиться шпионажу. Джей Джей вынужден согласиться на условия Софи.

Уже по короткой аннотации понятно, что этот фильм далёк от оригинальности и правдоподобия. Впрочем, с самых первых сцен (начинается он в Припяти, где же ещё) в истории устанавливается внятный комедийный градус условности, так что претензии как к серьёзному кино здесь не особо уместны. С самого начала понятно, что это глупенькое, но забавное кино, сказочка про дружбу на лицо ужасного, доброго внутри суперагента и маленькой девочки, которую не любят в школе.

Мой шпион

Боевиковая составляющая здесь отодвинута на второй план — постреляют немного в начале фильма, а потом вспомнят про перестрелки в конце. В середине есть целых минут двадцать, когда и про детективно-шпионскую составляющую упоминают только вскользь, просто главные герои ходят на каток, едят мороженое и посещают родительский день в школе. Картина наполнена персонажами из других фильмов: пара милых соседей-геев (они ещё проявят себя в конце), мать-одиночка, работающая медсестрой днём и ночью, неуклюжая работница офиса, влюблённая в крутого главного героя, — все это где-то уже было, но при очевидном дурошлёпстве истории эта вторичность воспринимается нормально. Даже главного героя Батиста уже играл: суровый борец с плохими парнями, одинокий, не умеющий находить общий язык с людьми и страдающий из-за старомодности своих методов, — точь-в-точь Вик из прошлогоднего «Али, рули!».

В этой вторичной истории, впрочем, находятся достаточно смешные шутки. Смущает только их однообразие — почти все они связаны либо с тем, как девятилетняя девочка всех уделывает (сцена с балконом хороша), либо с тем, что здоровяку Джей Джею ничто человеческое не чуждо.

Мой шпион

Главным плюсом фильма выходит неплохая актёрская игра и взаимодействие главных героев — их персонажи и сами по себе вполне самодостаточны, а вместе создают вполне приемлемый комедийный дуэт на контрасте.

«Мой шпион» оказался одним из тех фильмов, которые только-только должны были выйти на экраны, но всё испортил коронавирус. Логично, что именно они начинают выходить в прокат первыми при открытии кинотеатров. В чём-то, возможно, и хорошо, что некоторые зрители прервут вынужденный отказ от походов в кино именно такой непритязательной лентой. Не сразу же на Нолана идти, может и плохо стать.

Мой шпион

«Мой шпион» — выбор скорее для семейного просмотра или в небольшой компании друзей. Такое кино не заставляет особо напрягаться при просмотре, можно даже выйти на пять минут из зала — вряд ли упустишь что-то важное.

Пётр Волошин