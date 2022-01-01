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My Spy Мой шпион 2019 / США
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Мой шпион»

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Джей Джей (Дэйв Батиста) — сверхсекретный суперагент ЦРУ, бывший военный, способный убить листом бумаги, выполняющий самые сложные задания. Но во время одного из них он со своей неуклюжей напарницей, аналитиком Бобби (Кристен Шаал), сильно фейлит, попав на камеру девятилетней Софи (Хлоя Коулмен). Теперь девочка шантажирует агентов, угрожая слить запись в Сеть. В обмен на молчание девочка хочет научиться шпионажу. Джей Джей вынужден согласиться на условия Софи. Уже по короткой аннотации…

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