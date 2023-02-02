Дэйв Батиста анонсировал свои два новых фильма, а также выразил желание сыграть в ромкоме

В рамках промокампании мистического триллера М. Найта Шьямалана «Стук в дверь» Дэйв Батиста поделился своими планами на ближайшее будущее. В интервью порталу Collider бывший рестлер рассказал, что в этом году он будет работать над двумя совершенно разными проектами — сиквелом семейной комедии «Мой шпион» и остросюжетным экшеном Дрю Пирса «Кулер» (The Cooler):

«Я вновь объединяюсь с Дрю Пирсом. Вместе мы поработает над фильмом «Кулер» — это кино о сумасшедших выходных одного парня. Он работает вышибалой Майами и мечтает загладить свою вину за ошибки прошлого. Это будет своеобразный гибрид «После работы» и «Неограненных алмазов». Сценарий одновременно странный и веселый, но в тоже время напряженный, захватывающий и очень душевный. Я хочу работать над таким материалом, в который вкладывают все сердце и душу».

Также актер отметил, что съемки «Моего шпиона 2» пройдут в Южной Африке, а изданию Page Six Дэйв признался, что хотел бы однажды попробовать свои силы в каком-нибудь ромкоме, хотя последние ему никогда не предлагали:

«Я понимаю, что я не типичное лицо для романтических комедий. Все-таки я довольно грубоват внешне. Но я часто, смотря в зеркало, задаюсь вопросами: «Неужели я такой отталкивающий?» или «Правда ли во мне есть что-то такое страшное, из-за чего я не могу играть определенные роли?». Если быть до конца честным, на самом деле я никогда всерьез не задумывался о ромкомах, просто потому что мне их не предлагают. Но я не отчаиваюсь и буду продолжать поиски».

Помимо «Стука в дверь», который выходит в широкий прокат уже завтра, в этом году Батиста появится в «Стражах Галактики 3» и «Дюне 2». Кроме того, его голос можно будет услышать в анимационном сериале Зака Снайдера «Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас», который тоже выйдет в этом году.