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Охотник на монстров Охотник на монстров
Киноафиша Фильмы Охотник на монстров Отзывы о фильме «Охотник на монстров»
Monster Hunter Охотник на монстров 2020 / США / Германия / Япония / Китай
6.8 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Охотник на монстров»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Отряд американских рейнджеров отправляется на поиски предыдущей группы, которая перестала выходить на связь. Во главе бравый лейтенант Артемис, побывавшая во многих горячих точках. Но даже она не представляет, с чем столкнутся ее подчиненные, попав в эпицентр странного шторма. Элитные бойцы оказываются в параллельном мире, где им знаком разве что песок. Теперь веонные — всего лишь закуска для местной фауны, превосходящей любые мыслимые формы и…

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Лев 3 февраля 2021, 22:59
Шляпа. Спецэффекты норм, но сам фильм хрень
3 февраля 2021, 22:59 Ответить
Александр Кувватов 5 февраля 2021, 18:07
Без смысла, немного красиво, не логично. Такое ощущение что Йовович пошла по пути Николоса Кейджа - игра в фильмах третьего и четвёртого эшелона. 😱 😰 😰
5 февраля 2021, 18:07 Ответить
ferula2011 6 февраля 2021, 02:29
Мир тв3 во всей красе.Рон Перлман вылитый йагупоп
6 февраля 2021, 02:29 Ответить
Никита Руш 7 февраля 2021, 20:18
Очень прикольный,красивый и красочный фильм с вполне крутыми спецэффектами!
7 февраля 2021, 20:18 Ответить
Андрей Пермикин 16 февраля 2021, 20:10
0рень реткосная. Не советую.
16 февраля 2021, 20:10 Ответить
Андрей 9 марта 2022, 22:20
Оценка
нуууууу неожиданно!
по названию думал очередной проект ТВ3, но нет ))
откуда они берут эти сюжеты? умудряются же что-то новое найти!
спецэффекты хорошие, сюжет более менее, Йолович как всегда - молодец!
8 баллов из 10ти!
9 марта 2022, 22:20 Ответить
Сергей Винокуров 28 мая 2022, 19:46
Оценка
Супер ваще огонь кто играл в такую игру пойдут.
28 мая 2022, 19:46 Ответить
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