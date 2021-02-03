Наша рецензия

Отряд американских рейнджеров отправляется на поиски предыдущей группы, которая перестала выходить на связь. Во главе бравый лейтенант Артемис, побывавшая во многих горячих точках. Но даже она не представляет, с чем столкнутся ее подчиненные, попав в эпицентр странного шторма. Элитные бойцы оказываются в параллельном мире, где им знаком разве что песок. Теперь веонные — всего лишь закуска для местной фауны, превосходящей любые мыслимые формы и…