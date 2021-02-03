Отряд американских рейнджеров отправляется на поиски предыдущей группы, которая перестала выходить на связь. Во главе бравый лейтенант Артемис, побывавшая во многих горячих точках. Но даже она не представляет, с чем столкнутся ее подчиненные, попав в эпицентр странного шторма. Элитные бойцы оказываются в параллельном мире, где им знаком разве что песок. Теперь веонные — всего лишь закуска для местной фауны, превосходящей любые мыслимые формы и…
по названию думал очередной проект ТВ3, но нет ))
откуда они берут эти сюжеты? умудряются же что-то новое найти!
спецэффекты хорошие, сюжет более менее, Йолович как всегда - молодец!
8 баллов из 10ти!
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