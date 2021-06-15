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Диего Бонета

Diego Boneta
Диего Бонета
Диего Бонета Diego Boneta
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Дата рождения
29 ноября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Диего Бонета

Родился 29 ноября 1990 года. Мехико, Мексика.

Фильмография Диего Бонета
Страсть, любовь и стволы
Страсть, любовь и стволы
мелодрама, боевик, драма 2021, США
5.0
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
мелодрама, комедия 2020, Великобритания
5.0
Новый порядок
Новый порядок
драма 2020, Мексика / Франция
6.0
Охотник на монстров
Охотник на монстров
фэнтези 2020, США / Германия / Япония / Китай
6.0
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
фантастика, боевик 2019, США
6.0
Матрица времени
Матрица времени
драма, детектив 2016, США
7.0
Пеле: Рождение легенды
Пеле: Рождение легенды
биография, спорт 2016, США
7.0
Летний лагерь
Летний лагерь
ужасы 2015, США / Испания
5.0
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Новая вариация «Ромео и Джульетты»: Вышел трейлер экшен-комедии «Страсть, любовь и стволы» В разработке принимал участие один из продюсеров «Тихого места».
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15 июня 2021 12:02
Первый взгляд на палико в трейлере «Охотника на монстров» для китайского рынка Премьера в РФ намечена на 14 января 2021-го.
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25 ноября 2020 16:15
Режиссер «Охотника на монстров» Пол У. С. Андерсон объяснил, как экранизировать игры Создатель «Обители зла» и «Смертельной битвы» делится мудростью. 
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21 октября 2020 16:07
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