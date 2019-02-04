Веля (Алина Насибуллина) мечтает уехать из Минска в Чикаго. Там она планирует стать диджеем. Есть только одна проблема – у Вели нет постоянной работы, а визу в Америку без справки с места занятости не дают. Справку она раздобыла, но не учла, что телефон, указанный в документе, могут проверить. Так что примодненная девушка, на которую и в столице посматривают косо, отправляется из Минска в маленькое село, где живет семья, на чей телефон могут позвонить из американского посольства, чтобы…
Режиссер умудрился собрать весь негатив, который накопился в нашем обществе с момента начала перестройки в течении последующих десятилетий и сфокусировать все в одну точку - к началу развала Советского Союза. А все, что было позитивного в это время, он просто вымел своей метлой.
Зал я покидал с ощущением, как-будто на меня вылили ведро помоев. Ведь это все таки фильм про меня и мое поколение. Особенно обидно за наших родителей, которые росли в тяжелейшие послевоенные годы, а особенно, как нигде более, это актуально для Белоруссии.
У меня сложилось впечатление в заказном характере данной картины, и скорей всего снята она на деньги западных спонсоров. Подавляющее большинство зрителей - это молодое поколение, которое как раз выросло в это непростое время.. Потому все увиденное на экране, они воспринимают "за чистую монету".
Конечно можно создать обстановку того времени, но сам дух остался за кадром. А ведь сама идея сюжета просто великолепная, и можно было снять классную кинокомедию. Ведь в то время мы, как говориться, "чудили без баяна". Если хотите окунуться в реальную атмосферу того времени, советую посмотреть картину "Курьер".
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