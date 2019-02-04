Наша рецензия

Веля (Алина Насибуллина) мечтает уехать из Минска в Чикаго. Там она планирует стать диджеем. Есть только одна проблема – у Вели нет постоянной работы, а визу в Америку без справки с места занятости не дают. Справку она раздобыла, но не учла, что телефон, указанный в документе, могут проверить. Так что примодненная девушка, на которую и в столице посматривают косо, отправляется из Минска в маленькое село, где живет семья, на чей телефон могут позвонить из американского посольства, чтобы…