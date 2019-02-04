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Хрусталь Хрусталь
Киноафиша Фильмы Хрусталь Отзывы о фильме «Хрусталь»
Хрусталь 2018 / Россия / Беларусь / Германия / США
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Хрусталь»

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Наша рецензия

Веля (Алина Насибуллина) мечтает уехать из Минска в Чикаго. Там она планирует стать диджеем. Есть только одна проблема – у Вели нет постоянной работы, а визу в Америку без справки с места занятости не дают. Справку она раздобыла, но не учла, что телефон, указанный в документе, могут проверить. Так что примодненная девушка, на которую и в столице посматривают косо, отправляется из Минска в маленькое село, где живет семья, на чей телефон могут позвонить из американского посольства, чтобы…

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Майя Тюрькова 4 февраля 2019, 22:08
Оценка
Фильм динамичный, снят превосходно. История интересная, за героиню переживала до последних кадров. Местами смешной, местами грустный фильм, очень живой и близкий. Советую 👍🏼
4 февраля 2019, 22:08 Ответить
derg-s 16 февраля 2019, 14:51
Оценка
Давно хотел сходить на фильм "Хрусталь", ведь это время моей молодости, рассчитывал увидеть комедию (он позиционируется как комедия), а попал на откровенную "чернуху".
Режиссер умудрился собрать весь негатив, который накопился в нашем обществе с момента начала перестройки в течении последующих десятилетий и сфокусировать все в одну точку - к началу развала Советского Союза. А все, что было позитивного в это время, он просто вымел своей метлой.
Зал я покидал с ощущением, как-будто на меня вылили ведро помоев. Ведь это все таки фильм про меня и мое поколение. Особенно обидно за наших родителей, которые росли в тяжелейшие послевоенные годы, а особенно, как нигде более, это актуально для Белоруссии.
У меня сложилось впечатление в заказном характере данной картины, и скорей всего снята она на деньги западных спонсоров. Подавляющее большинство зрителей - это молодое поколение, которое как раз выросло в это непростое время.. Потому все увиденное на экране, они воспринимают "за чистую монету".
Конечно можно создать обстановку того времени, но сам дух остался за кадром. А ведь сама идея сюжета просто великолепная, и можно было снять классную кинокомедию. Ведь в то время мы, как говориться, "чудили без баяна". Если хотите окунуться в реальную атмосферу того времени, советую посмотреть картину "Курьер".
16 февраля 2019, 14:51 Ответить
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