«Хрусталь»: Рецензия Киноафиши

Мечты и лебеди

Веля (Алина Насибуллина) мечтает уехать из Минска в Чикаго. Там она планирует стать диджеем. Есть только одна проблема – у Вели нет постоянной работы, а визу в Америку без справки с места занятости не дают. Справку она раздобыла, но не учла, что телефон, указанный в документе, могут проверить. Так что примодненная девушка, на которую и в столице посматривают косо, отправляется из Минска в маленькое село, где живет семья, на чей телефон могут позвонить из американского посольства, чтобы уточнить информацию из анкеты Вели на получение визы.

Кадр из фильма «Хрусталь»

«Хрусталь» стал дебютом в полном метре для Дарьи Жук, когда-то уехавшей из Белоруссии и ныне проживающей в США. И дебют этот вполне успешный – от Белоруссии картину выдвинули на «Оскар». События в фильме происходят в 90-ые, но говорить, что постановщица занимается дотошной реконструкцией жизни в т.н. «лихие» годы, сложно. 90-ые здесь, скорее, представлены как стилистический прием – ковры на стенах, домашний телефон (даже не кнопочный и без автоответчика), хрустальные лебеди, что когда-то отражались в зеркалах стенок едва ли не в каждом доме… При этом Дарья Жук не пытается сделать те же ковры на стенах чем-то лакированным и глянцевым. Артефакты из 90-ых в ее фильме – это не зазывно кричащие «Посмотрите на нас!» тканые полотнища во «Взрывной блондинке», к примеру. Когда в «Хрустале» видишь на экране старенькие проводной телефон и телевизор, на котором бы удобно разместился пухлый кот, то на губах не появляется радостная улыбка от узнавания предметов быта ушедших времен. Грубо говоря, ковер здесь не повод для очередного прикола, он даже не всегда заметен, настолько аккуратно подобраны реквизиты для съемок.

Кадр из фильма «Хрусталь»

Интерьеры выглядят аутентично, но это еще не свидетельство в пользу того, что история в фильме – это история 90-х и из 90-х. Тут не столько проработан сюжет о жизни в отдельно взятое десятилетие, сколько удачно схвачен портрет девушки, которая вполне может быть нашей современницей. Как бы порой ни были сомнительны сценарные решения, образ Вели не вызывает вопросов и нареканий – он точный и, к сожалению, болезненный. Главная героиня фильма – девушка с образованием и никому не нужная. Дарья Жук разбрасывает по всей ленте массу громких высказываний и лозунгов, но судьба Вели, ее внутренний мир считываются не только и не столько по ним, сколько между строк. Она думающая женщина, для которой ее ненужность, сплошные препятствия в плане реализации своего творческого потенциала оказались невыносимой ношей. Она не нужна такая, какая она есть, а измениться и приспособиться к окружающему миру у нее не получается, вот и появляются в ее сердце мечты о невозможном месте, где все друг друга уважают, ценят личное пространство и можно прилично зарабатывать на хобби. Осталось только прикрепить ярлык к своим фантазиям ‒ Веля схватилась за бирку «Америка».

Кадр из фильма «Хрусталь»

Таких мечтательниц, как Веля, полно и в наши дни, и не только в Белоруссии. И что-то нам подсказывает, что и до 1990-х их было немало. Дарья Жук не смеется над ней и не превозносит ее над остальными – героиня ее картины дите не без порока. Но по отношению к ней в «Хрустале» запечатлен явно сочувствующий, понимающий взгляд, пусть и скрывающийся за пафосными высказываниями основных действующих лиц фильма о том, как на родине жить тяжело. Страшно не то, что Веля хочет уехать в другую страну, а то, что к девушкам, подобным персонажу Алины Насибуллиной, относятся озлобленно и только на основе их мечтательности и порывов хоть как-то воплотить фантазии в жизнь отказываются видеть в них людей, равных себе. Ведь чужие мечты, высказанные вслух и не стыдливым шепотом, да еще и прошедшиеся по больной мозоли, у многих вызывают раздражение – к слову, «Хрусталь» улавливает и этот аспект.

Кадр из фильма «Хрусталь»

С первых минут фильм Дарьи Жук мимикрирует под драмеди. Если приглядеться, то здесь есть и следы производственной драмы – постановщица несколько раз пропускает зрителя за проходную завода, где изготовляют хрустальных лебедей. Про драму Вели, грезящей жизнью в своих иллюзиях, наверное, не стоит и вовсе лишний раз напоминать. Тем не менее «Хрусталь» удивительно хорош, именно когда проводит экскурсии по заводу и бродит по лабиринтам Велиной души, а не тогда, когда создает реплики про любовь к родине и карму, что, вероятно, разберутся на цитаты.

В российском прокате с 13 декабря 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Хрусталь»