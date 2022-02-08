Содержание:

Дарья Жук – Фильмы

Дарья Жук – “Хрусталь”

Дарья Жук – Режиссер

Дарья Жук – Личная жизнь

Белорусский режиссер, продюсер и сценарист Дарья Жук родилась 26 апреля 1980 года в Минске, БССР (ныне – Республика Беларусь). Мать Дарьи – журналист. В 1996 году Дарья уехала по студенческой визе США и осталась там учиться и работать. Окончила экономический факультет Гарвардского университета. Во время учебы стала посещать кружок по документальному кинематографу. После выпуска из университета работала по специальности, параллельно продюсировала кино. Работала в компании HBO в отделе развития бизнеса. Дарья является почетным выпускником высших режиссерских курсов Колумбийского университета.

Дарья Жук – Фильмы

Дарья Жук начала снимать короткометражные документальные и игровые фильмы еще будучи студенткой Гарварда.

Работа Жук “Воздух внутри нее” (2011) – история о шестилетней девочке Кате, узнавшей, что такое смерть. После этого жизнь Кати перестает быть прежней.

“Период полураспада” (2011) – лента об уставшей от нищенской городской жизни паре, переехавшей в заброшенный дом, находящийся в радиоактивной зоне Чернобыля. Мужчина уверен, что на земле можно выращивать не загрязненные продукты, его жена в это почти не верит. Супругам приходится идти на компромисс друг с другом.

“Воск” (2013) рассказывает о молодой еврейке, которая из-за религии не может наладить личную жизнь. Девушка знакомится по Интернету с парнем и идет на свидание. Однако встреча заканчивается не так нежно, как предполагала девушка.

“Съешь туриста” (2014) – история о необычном любовном треугольнике с участием путешественника.

Короткометражная работа “То, что не убивает меня” (2015) рассказывает об израильтянке Лили, которой поставили неизлечимый диагноз. Девушка не может покинуть раздираемую войной страну, так как аэропорт закрыт. Вдобавок двоюродный брат заставляет ее идти на вечеринку.

“Настоящая американка” (2015) – история о русской девушке Але, приехавшей в США по обмену (на дворе – 1994 год). Ей приходится непросто: не может найти общий язык с американками, а американский “отец” начинает приставать к Але.

Дарья Жук – “Хрусталь”

В 2018 Дарья Жук представила свой полнометражный игровой дебют – драму “Хрусталь”. Картина посвящена 90-ым годам прошлого века. Главная героиня ленты – белорусская девушка Веля Сорока (Алина Насибуллина) мечтает уехать в США. Эвелина подделывает документы на визу и указывает случайный телефонный номер. В консульстве ей сообщают, что по этому номеру будут звонить для подтверждения информации. Эвелина разыскивает адрес, которому принадлежит номер. Девушка отправляется в небольшой городок Хрустальный и начинает дежурить у телефона. Жители квартиры готовятся к свадьбе старшего сына. Лента Дарьи Жук вошла в лонг-лист номинантов на премию “Оскар”.

Режиссер Дарья Жук

Дарья Жук не любит, когда ее называют американским режиссером: себя она называет белорусским автором. В работе предпочитает личное пространство.

Дарья Жук – Личная жизнь

Дарья замужем за американским журналистом и сценаристом Гаем Кимбело.