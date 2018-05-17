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В моей комнате, 2018

2018 / Германия / Италия
6.2 Оцените
14 голосов
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О фильме

Главный герой — рядовой тележурналист Армин — просыпается и обнаруживает, что с реальностью вокруг него что-то не так: кругом ни души, все люди будто исчезли, оставив свои жилища и автомобили. Остались лишь животные, словно бы тоже пребывающие в недоумении. Поиски следов человеческого в этом опустевшем мире становятся самым необычным приключением в жизни Армина. Один из основателей берлинской школы Ульрих Келер снял, пожалуй, самый нетривиальный и ироничный фильм о постапокалипсисе. Здесь нет спецэффектов, а ощущение конца времен рождается из образов повседневной и предельно узнаваемой реальности. Картина — участник программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля.

6.2 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 17 мая 2018
Возраст 16+
Режиссер
Ульрих Кёлер
В ролях
Ганс Лёв
Ганс Лёв
Елена Радоничич
Михаэль Виттенборн
Михаэль Виттенборн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В моей комнате 2 постера
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