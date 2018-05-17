В моей комнате, 2018

Главный герой — рядовой тележурналист Армин — просыпается и обнаруживает, что с реальностью вокруг него что-то не так: кругом ни души, все люди будто исчезли, оставив свои жилища и автомобили. Остались лишь животные, словно бы тоже пребывающие в недоумении. Поиски следов человеческого в этом опустевшем мире становятся самым необычным приключением в жизни Армина. Один из основателей берлинской школы Ульрих Келер снял, пожалуй, самый нетривиальный и ироничный фильм о постапокалипсисе. Здесь нет спецэффектов, а ощущение конца времен рождается из образов повседневной и предельно узнаваемой реальности. Картина — участник программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля.